"الأهلي يشبه أمريكا ولم أترشح للرئاسة بسبب صلاحيات الهلال" .. عبد الله بترجي يوجه رسائل نارية!

بترجي يكشف أزمة خطيرة في الأهلي..

كشف عبد الله بترجي، رئيس الأهلي الأسبق، عن السر وراء أزمة إعادة انتخابات المؤسسة غير الربحية، وقراره بعدم الترشح لرئاسة النادي في المرحلة المُقبلة.

وقال بترجي، في حوار عبر برنامج "MBC في أسبوع"، إن الأمور في انتخابات الاتحاد والنصر والهلال كانت محسومة منذ فترة سابقة، فيما يواجه الأهلي ظاهرة صحية، بالترشح من قِبل أكثر من شخص على مقعد الرئاسة، وهذا الأمر يصير في دول، مثلما يحدث مع بايدن وترامب في الولايات المتحدة، مضيفًا أنه يشبه الأهلي بأمريكا، إلا أن الطعون التي تم قبولها هي التي تسببت في تأجيل الانتخابات.

وأثار رئيس الأهلي الأسبق رسالة حول أحمد جنة، المرشح الحالي للرئاسة أمام خالد العيسى وأحمد الحصيني، قائلًا إن سبب الطعن الذي تم قبوله في جنة، كان مقبولًا في وقت سابق أيضًا، عندما ترشح جنة كنائب لبترجي في الانتخابات الماضية، وهو افتقاده لشهادة الخبرة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ونوه بترجي بأن ما تحقق في الموسم الماضي، لفريق صاعد من دوري يلو، يعد بمثابة الإنجاز، في ظل عدم توقع تتويجه بلقب الدوري، في ظل الزخم الذي يتمتع به الهلال والنصر، مضيفًا "الأهلي تعرض لعقبات كثيرة خلال الموسم، بالنظر إلى الجهاز الفني والمدرب الذي وصل متأخرًا، وتم إقامة معسكر التحضير بدونه، ولذلك فما تحقق إنجاز، ولكنه بالطبع لا يلبي طموحات جماهير الأهلي التي تتمنى العودة لمنصات التتويج، الفريق غائب عن البطولات منذ 2016، أي 8 سنوات، وهي فترة طويلة، وأي رئيس سيأتي، سيكون تحت ضغط لتحقيق أي بطولة".

وذكر بترجي أنه ليس هناك رئيس لأي نادٍ في العالم، يستطيع تحقيق استراتيجية خلال 4 شهور أو سنة، رافضًا مبدأ المحاسبة في منتصف الموسم، مؤكدًا أن عودة الفريق للتتويج بالدوري، تتطلب الاستعداد بشكل صحيح في بداية الموسم، منذ أول يوم في التجمع، وحتى الأسبوع الأخير قبل بداية الدوري، في معسكر خاص بكافة الإمكانات المتوفرة".

وحول سر مقطع الفيديو المتداول، بأنه لا ينوي الترشح لرئاسة الأهلي، قال بترجي "الأصل أن يتم التعاون من أجل الكيان، وعلى أرض الواقع، فإن فهد بن نافل، رئيس الهلال، هو الرئيس الوحيد الفعلي الذي يتخذ القرارات ويمتلك الصلاحيات في كل مكان، وهذا الأمر ليس موجودًا في الأندية الأخرى، خاصة الأهلي. خالد الغامدي لا يجمع بين أعضاء الصندوق والمؤسسة غير الربحية، ولدينا مشكلة كبيرة في الألعاب المختلفة، ومن الجديد على الأهلي أنه لا يتوج في الألعاب الأخرى، وهناك مؤشرات مخيفة، تعكس الإهمال الواضح والتفريط في الرياضات الأخرى، والدليل انتقال نجم اليد عمرو عبد السلام إلى نادي الصفا، بعدما كان نجوم الأندية ينتقلون إلى الأهلي".

وأضاف "لا أستطيع تحميل المسؤولية كاملة لخالد العيسى عن السنة الماضية، لأنه لا يمتلك الصلاحيات كاملة، وفق الرؤية الجديدة، ويجب أن يكون لديك إفصاح وميزانيات وأهداف استراتيجية واضحة يطلع عليها الجميع، وبناءً عليها يتم محاسبة الإدارة، في نهاية السنة كنا ننظم جمعية عمومية لإعلان الميزانية بالكامل، ما لها وما عليها، ولكن اليوم أنا كأهلاوي لا أعرف، ولا ندرك من هم اللاعبين القادمون بدعم من صندوق الاستثمارات، كما نريد معرفة الخطة الموجودة لبداية الموسم، كي أنجح في الرئاسة، يجب أن أنظم علاقة تعطيني الصلاحيات التي أستطيع المواجهة بها".