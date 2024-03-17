أخبار الأهلي اليوم | جابري فيجا "يفحم" نجم ريال مدريد وعرض مفاجئ لماتياس يايسله للرحيل

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم الأحد الموافق الـ17 من مارس 2024م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي الأهلي السعودي، اليوم الأحد الموافق الـ17 من مارس 2024م، وما يدور حول الفريق.

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بشرى فيجا والمجحد

بعد شهر كامل من الجدل، أعلن الأهلي بشكل رسمي عدم حاجة لاعبه الإسباني جابري فيجا لأي تدخل جراحي.

اللاعب أصيب في فبراير الماضي بتمزق في أربطة الكاحل، لكن الراقي أشار إلى أن بعد استشارة الأخصائيين، تقرر خضوعه لعلاج تأهيلي دون جراحة، قبل العودة للتدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

على جانب آخر، أثبتت الفحوصات الطبية التي أجراها اللاعب محمد المجحد أن إصابته في الركبة اليمنى "طفيفة"، لذا سيكتفي بالخضوع لبرنامج تأهيلي.

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