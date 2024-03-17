عرض الخلاص؟ .. ألماني يهدد مسيرة ماتياس يايسله مع الأهلي

عقد يايسله ممتد حتى عام 2026، لكن هل يرحل قبل ذاك العام؟

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ربما هي فرصة للطرفين لإفلات أيديهم من بعضها، كما يحلم بعض الأهلاويين على وجه الخصوص بشأن مدربهم الألماني ماتياس يايسله.

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الراقي تلقى الهزيمة أول أمس الجمعة أمام النصر، بهدف نظيف، ضمن الجولة الـ24 من دوري روشن السعودي، ليبتعد أكثر عن الوصافة، وحتى مركزه الثالث أصبح مهددًا بخسارته.

على الجانب الآخر، أعلن نادي فولفسبورج الألماني اليوم الأحد، إقالة مدربه الكرواتي نيكو كوفاتش من تدريب الفريق، بعدما فشل الفريق في تحقيق أي فوز في آخر 11 مباراة له في الدوري الألماني.

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ووفقًا لصحيفة "Bild" الألمانية فإن يايسله ضمن قائمة المرشحين لخلافة الكرواتي، بل أنه على طاولة النادي منذ عدة أشهر بالفعل، رفقة الهولندي رالف هاسنهوتل والدانماركي بو سفينسون.

يايسله مرتبط بعقد مع النادي السعودي ممتد حتى عام 2026، على عكس الثنائي الهولندي والدانماركي القابع دون عمل خلال الفترة الحالية.

يشار إلى أن الألماني يقود الراقي حاليًا لاحتلال المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 47 نقطة، مبتعدًا عن النصر "الوصيف" بتسع نقاط، وعن الهلال "المتصدر" بـ21 نقطة، بينما يتفوق بفارق أربع نقاط فقط عن الاتحاد؛ صاحب المركز الرابع.

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