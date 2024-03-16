توقعات بتغير موقف البارسا في ميركاتو الصيف

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يحتل أحد نجوم برشلونة مركزًا متقدمًا في لائحة طلبات عمالقة دوري روشن السعودي، من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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وكشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن هناك عرضًا ضخمًا من أحد عمالقة دوري روشن (الهلال والاتحاد والنصر والأهلي) التابعين لصندوق الاستثمارات العامة، وصل إلى إدارة البارسا مؤخرًا من أجل التعاقد مع الجناح البرازيلي رافينيا.

وأشارت الصحيفة، إلى أن هذا العرض ليس الأول الذي يتلقاه النجم البرازيلي من السعودية، لكن هذه المرة يختلف الأمر في ظل ارتفاع المقابل المادي الذي سيحصل عليه برشلونة لإطلاق سراح نجمه، والذي وصل إلى 80 مليون يورو.

وأوضحت أن إدارة برشلونة التي رفضت في الصيف الماضي رحيل رافينيا إلى السعودية، ربما تغير رأيها وترحب ببيعه، خصوصًا أن النادي يعاني من أزمة مادية طاحنة ويحتاج إلى تقليل فاتورة الرواتب وزيادة مداخيله من أجل قانون اللعب المالي النظيف، الذي يصعب عليه قيد صفقات جديدة.

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وختمت "سبورت"، بأن رافينيا حتى الآن يظل ثابتًا على موقفه المتمثل في الاستمرار مع برشلونة ومحاولة الفوز يومًا ما بدوري أبطال أوروبا، لكن ربما يتغير كل شيء في الصيف المقبل.

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