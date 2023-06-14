أخبار الأهلي اليوم | تهديد صفقة رياض محرز ومنصب مفاجئ لوليد معاذ

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم الأربعاء الموافق الـ14 من يونيو 2023م

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الأهلي السعودي اليوم الأربعاء، الموافق الـ14 من يونيو 2023م، وما يدور حول الفريق.

تطورات انتقال محرز إلى الأهلي .. الهلال الخطر الأكبر وحقيقة تدخل الاتحاد في الصفقة

منذ أسابيع والنادي الأهلي، يحاول حسم صفقة التعاقد مع النجم الجزائري رياض محرز، جناح مانشستر سيتي الإنجليزي، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2023-2024. (طالع التفاصيل)

صدمة كبرى .. الدعم يكشف هوية رئيس الأهلي الجديد وسط غضب جماهيري

يترقب جمهور الأهلي السعودي عن كثب موعد انتخابات ناديه، وسط قلق كبير واعتراضات على المرشحين، في ظل عدم ترشح الرئيس السابق وليد معاذ، رغم مناشدات الجماهير له الكثيرة. (طالع التفاصيل)

منصب مفاجئ .. وليد معاذ لن يرحل عن الأهلي رغم عدم ترشحه للرئاسة!

عزوف وليد معاذ عن انتخابات الأهلي يعد صدمة للجمهور، لكن لمَ يجهز الرئيس السابق؟ (طالع التفاصيل)

"أجندات قذرة" .. ثورة هلالية وأهلاوية ضد مرشحي الرئاسة

لا يقدر الجمهور على انتظار قرارات الجمعية العمومية للأندية بشأن انتخابات مجالس الإدارات الجديدة، وهب الهلاليون والأهلاويون في ثورة ضد مرشحي الرئاسة. (طالع التفاصيل)

بعد اقتحام الهلال لمفاوضات الأهلي .. لوكا مودريتش يجيب رسميًا: ريال مدريد أم السعودية؟

تحدث الكرواتي لوكا مودريتش؛ لاعب ريال مدريد الإسباني، عن مستقبله بعدما انهالت عليه العروض السعودية خلال الفترة الماضية. (طالع التفاصيل)

ما بين كونه خدعة وانتقاده وصمة عار .. قالوا عن دوري روشن السعودي

ما بين إيجابي وسلبي .. ماذا قال نجوم العالم عن دوري روشن السعودي؟ (طالع التفاصيل)