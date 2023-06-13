"أجندات قذرة" .. ثورة هلالية وأهلاوية ضد مرشحي الرئاسة

أربعة قدموا أوراق ترشحهم لرئاسة الأهلي ووحيد يقف أمام فهد بن نافل في الهلال، وهناك حالة غضب من الجماهير

لا يقدر الجمهور على انتظار قرارات الجمعية العمومية للأندية بشأن انتخابات مجالس الإدارات الجديدة، وهب الهلاليون والأهلاويون في ثورة ضد مرشحي الرئاسة.

أمس الثلاثاء، شهد إغلاق باب الترشح لرئاسة الرباعي الكبير؛ الاتحاد، الهلال، النصر والأهلي، بعد حل مجالس الإدارات، إثر استحواذ صندوق الاستثمارات العامة على 75% من ملكيتها. (طالع التفاصيل)

الهلال تقدم بأوراق ترشحه للرئاسة الثنائي فهد بن نافل وسعيد الشهراني، لكن الأخير لا يحظى بأي قبول من قبل جماهير ناديه، إذ جاء اسمه ضمن المواضيع الأكثر تداولًا عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، في المملكة.

أكثر من حساب عبر "تويتر" ظهر مدعيًا أنه الشهراني؛ مرشح الهلال، ولا يعرف الجمهور ولا الإعلام بعد أيهم المرشح الحقيقي، لكن ما جمع بينهم أنه الجمهور الهلالي ينهال بالتعليقات الرافضة للمرشح عبر جميعها.

حساب يحمل اسم "ابو عبد الكريم القحطاني" كتب: "يا اخي الفاضل ترشحك مجرد تعطيل للرئيس القادم فهد بن نافل ، لا احد بيرشحك ولا احد يبيك وبنجلس حول اسبوعين لا تعاقدات ولا ترتيب اوراق للموسم الجديد ، اسحب ملفك والله وضعنا ماعاد يتحمل تشغلنا الله يشغلك في نفسك"، وأضاف حساب "المستشار/ رامي داغستاني": "وهذا لا يسعد جمهور الهلال! ولا الهلال نادي قابل للتجارب!! ولا رئاسته تليق بمن لا يعرفه الجمهور!!! تقدر تعمل تصويت بنفسك وتتأكد ان جمهور الهلال يرفضك بنسبة لاتقل عن ٩٩٪، وتأكد انك تضر الهلال بتأخير تنصيب رئيسه وستعطل إستعدادات موسمه وتعاقداته"، فيما علق "عزيز": "لمصلحة الهلال نتمنى سحب ملفك وعدم عرقلة المرشح الأول فهد بن نافل والنتائج شبه محسومه ، مجرد عرقلة الاجراءات وتأخير تسليم الرئاسة أسبوعين ليس من مصلحة الكيان ، كل التوفيق لك بعيداً عن هلالنا".

أما على الجانب الغربي في جدة، حيث الأهلي فقد ترشح الرباعي عبد الله بترجي، أحمد الصائغ، زياد اليوسف وخالد العيسى، ليخرج جمهور الراقي ثائرًا ضد الأخير تحديدًا، حيث تصدر وسم "العيسى مرفوض يا وزارة الرياضة" موقع "تويتر".

حساب "ابو وائل" كتب عبر الوسم: "جمهور الاهلي يرفض العيسى وغير مرحب فيه ويكفي ماتلقاه النادي وجماهيره من تدمير من خلال وجود ادارات فاشلة تنفذ اجندات قذرة"، وعلقت "مها": "الجمهور بالمرصاد وسنطالب برحيلك في أول لقاء يجمعنا بك ونرددها ارحل يا عيسى أو أي شخص يأتس باستثناء وليد معاذ".

هناك إجماع كبير بين جمهور الأهلي على تنصيب الرئيس السابق وليد معاذ للرئاسة من جديد، بعدما نجح في المهمة التي كلف بها في أغسطس الماضي، حيث صعد بالفريق من دوري يلو لدوري روشن، ونجح في إنهاء أكثر من قضية، أهمها رفع إيقاف التعاقدات عن النادي من قبل المحكمة الرياضية "كاس".