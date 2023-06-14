تطورات انتقال محرز إلى الأهلي .. الهلال الخطر الأكبر وحقيقة تدخل الاتحاد في الصفقة

تطورات مثيرة في صفقة النجم الجزائري رياض محرز

منذ أسابيع والنادي الأهلي، يحاول حسم صفقة التعاقد مع النجم الجزائري رياض محرز، جناح مانشستر سيتي الإنجليزي، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2023-2024.

محرز البالغ من العمر 32 سنة، والذي يرتبط بعقد مع مانشستر سيتي حتى 30 يونيو 2025، بدأ يتقبل فكرة الرحيل مؤخرًا؛ بسبب ابتعاده عن التشكيل الأساسي للفريق الأول؛ وسط شائعات بشأن تفاوض الاتحاد معه، ومحاولة خطفه قبل الأهلي.

الإعلامي الرياضي رودي جاليتي نفى من ناحيته، وجود أي مفاوضات بين الاتحاد والنجم الجزائري، مؤكدًا على عدم تفكير العميد، في التعاقد معه - حتى الآن -.

وأشار جاليتي عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، إلى أن الراقي؛ هو النادي الوحيد، الذي أرسل عرضًا ضخمًا إلى رياض محرز، في انتظار رده الرسمي.

وكشف الإعلامي الرياضي، عن أن نادي الهلال، أبدى اهتمامًا أيضًا بالتعاقد مع محرز، في الميركاتو الصيفي الحالي؛ إلا أنه لم يقدّم عرضًا رسميًا إليه.