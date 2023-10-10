أخبار الأهلي اليوم | تصريح موسيماني المفاجئ .. ونجم الأهلي قد يرحل!

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء الموافق العاشر من أكتوبر 2023م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL" أبرز أخبار الأهلي السعودي اليوم الثلاثاء، الموافق العاشر من أكتوبر 2023م، وما يدور حول الفريق.

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"من روج القرش إلى حرق المريخ وعيون نيمار" .. الهلال والاتحاد أبرز ضحايا التيفو

أصبح "التيفو"، أحد الأشياء التي لا يُمكن الاستغناء عنها في كرة القدم الحديثة؛ حيث يظهر إبداع الجماهير، خاصة في المباريات الكبرى، سواء الكلاسيكو أو الديربيات المختلفة حول العالم. "اقرأ التفاصيل"

"أنا من قرر الرحيل" .. موسيماني يكشف السر الحقيقي لمغادرة الأهلي

كشف المدير الفني الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، عن "سر" رحيله عن تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي، في صيف العام الحالي. "اقرأ التفاصيل"

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"عاملوا نجوم أوروبا بطريقة غير محترمة وضربوا أطفالهم" .. محاولات تشويه ميركاتو السعودية العالمي!

لم يمر إلا شهر واحد فقط على نهاية الميركاتو الصيفي في دوري روشن السعودي، الميركاتو الذي تحدث عنه العالم أجمع، ودفع كبار أوروبا للخروج للاستنجاد بالاتحاد الدولي "فيفا"، كي تضع حصارًا على أندية السعودية في محاولة بائسة لوقف إقبال نجوم العالم على مغادرة القارة العجوز. "اقرأ التفاصيل"

نجم الأهلي على رادار فريق سعودي كبير .. "المحادثات بدأت مع وكيله"

في مفاجأة كبرى.. دخل أحد نجوم النادي الأهلي السعودي، ضمن قائمة اهتمامات فريق كبير في المملكة؛ لضمه خلال الفترة القادمة. "اقرأ التفاصيل"

الاتحاد الخاسر الأكبر .. عقوبات على الأهلي والعميد بعد شغب ديربي جدة

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم قراراتها بشأن أحداث ديربي جدة، الذي جمع بين الاتحاد والأهلي، مطلع الأسبوع الجاري. "اقرأ التفاصيل"

تضحية من أجل الاتحاد .. مفاجأة بشأن مشاركة كورونادو في ديربي جدة!

كشفت تقارير صحفية، عن مفاجأة بشأن مشاركة النجم البرازيلي إيجور كورونادو، لاعب نادي الاتحاد، في مباراة ديربي جدة أمام الأهلي. "اقرأ التفاصيل"

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