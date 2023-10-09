نجم الأهلي على رادار فريق سعودي كبير .. "المحادثات بدأت مع وكيله"

فريق سعودي كبير يهدد بـ"خطف" نجم الأهلي

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في مفاجأة كبرى.. دخل أحد نجوم النادي الأهلي السعودي، ضمن قائمة اهتمامات فريق كبير في المملكة؛ لضمه خلال الفترة القادمة.

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الأهلي العائد إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، مع بداية الموسم الرياضي الحالي 2023-2024، حقق انتصارًا هامًا على الاتحاد (1-0)، في ديربي جدة؛ ليصعد إلى المركز الخامس في جدول الترتيب، برصيد 19 نقطة.

ووفقًا لصحيفة "الشرق الأوسط"، تلقى وكيل محمد المجحد، متوسط ميدان النادي الأهلي، استفسارًا من أحد الأندية الكبرى، في دوري روشن السعودي للمحترفين.

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وكشفت الصحيفة، عن أن هذا النادي استفسر من وكيل المجحد، عن تفاصيل عقد اللاعب مع الفريق الأهلاوي؛ وذلك بهدف الحصول على خدماته.

المجحد البالغ من العمر 25 سنة، بدأ مسيرته مع نادي الفتح، قبل الانتقال إلى الأهلي في صيف عام 2019؛ حيث لعب معه 57 مباراة رسمية في مختلف المسابقات، مسجلًا 4 أهداف وصانعًا 2 آخرين.

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