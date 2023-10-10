تضحية من أجل الاتحاد .. مفاجأة بشأن مشاركة كورونادو في ديربي جدة!

كورونادو كاد يُضحي بقدمه من أجل الاتحاد!

SHAHID

كشفت تقارير صحفية، عن مفاجأة بشأن مشاركة النجم البرازيلي إيجور كورونادو، لاعب نادي الاتحاد، في مباراة ديربي جدة أمام الأهلي.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وخسر الاتحاد ديربي جدة على يد الأهلي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة التاسعة ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

وأشارت صحيفة "الرياضية" إلى أن كورونادو أصر على المشاركة في ديربي جدة أمام الأهلي، على الرغم من شعوره بآلام في عضلة الفخذ.

وأضافت الصحيفة أن كورونادو شارك في المباراة، بعدما حصل على مسكنات على موضع الألم، الذي داهمه قبل المباراة بـ24 ساعة.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

الإصابة التي يعاني منها إيجور ليست مقلقة، وسيراقب الجهاز الطبي حالته بعد العودة من الإجازة التي حصل عليها خلال فترة التوقف الدولي، وفقًا لما أوردته الصحيفة.

جاء ذلك بعدما تعرض كورونادو للإصابة في مباراة الاتحاد أمام الهلال في الجولة الخامسة ضمن منافسات دوري روشن السعودي، والتي جعلته يغيب عن مباريات الجولتين السادسة والسابعة في دوري روشن، بالإضافة إلى مباراة دوري أبطال آسيا، ولقاء الأخدود في كأس خادم الحرمين الشريفين.

SHAHID