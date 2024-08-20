أخبار الأهلي اليوم | تحذير لإيفان توني من السعودية ولفتة كيسييه الرائعة تجاه لاعب الراقي

نُقدم لكم أبرز أخبار النادي الأهلي اليوم الثلاثاء الموافق الـ20 من أغسطس 2024م

ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار النادي الأهلي السعودي، اليوم الثلاثاء الموافق الـ20 من أغسطس 2024م، وما يدور حول الفريق.

"سيهدر مسيرته في السعودية" .. تحذير شديد اللهجة لتوني من الانتقال إلى الأهلي!

حرص كريس سوتون لاعب أستون فيلا وتشيلسي وبلاكبيرن السابق، على تحذير المهاجم الإنجليزي إيفان توني من الانتقال إلى الدوري السعودي هذا الصيف. (طالع التفاصيل)

يشبهه تمامًا .. رياض محرز يتفاعل بطريقة مثيرة مع "خليفته" في مانشستر سيتي

تفاعل الساحر الجزائري رياض محرز، جناح النادي الأهلي السعودي، مع مقطع فيديو نشره فريقه السابق مانشستر سيتي الإنجليزي، عبر مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي. (طالع التفاصيل)

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رسميًا | الأهلي يُعلن صفقته الأولى في صيف 2024

أعلن الأهلي السعودي رسميًا عن أولى صفقاته في سوق الانتقالات الصيفي الجاري، وذلك عبر حسابه الرسمي على منصة إكس. (طالع التفاصيل)

ماتياس يايسله يحسم موقف فراس البريكان وريان حامد وعبد الله العمار من مباراة الأهلي والعروبة

حسم ماتياس يايسله، المدير الفني للأهلي، موقف الثلاثي المصاب، فراس البريكان وريان حامد وعبد الله العمار، من مواجهة العروبة في أولى جولات دوري روشن السعودي مساء الجمعة القادم. (طالع التفاصيل)

"التغيير بدأ" .. لفتة رائعة من فرانك كيسييه تجاه لاعب الأهلي الصاعد

بدأ الأهلي السعي الحقيقي في تحقيق أكبر استفادة ممكنة من لاعبيه الأجانب فيما يتعلق باستغلالهم لتطوير اللاعبين السعوديين، ولاعب الوسط الإيفواري فرانك كيسييه كان أول من مد يد العون في هذا الشأن. (طالع التفاصيل)

رئيس رابطة الدوري السعودي يحرج سعد اللذيذ .. "هذه حقيقة تساوي ميزانية دعم الأندية"

ظهر عمر مغربل؛ الرئيس التنفيذي لرابطة دوري المحترفين، للحديث عن عدة ملفات خاصة بالجدل المثار حاليًا حول دعم الأندية خلال سوق الانتقالات، كاشفًا حقيقة تساوي ميزانية كافة الأندية. (طالع التفاصيل)