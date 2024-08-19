رئيس رابطة الدوري السعودي يحرج سعد اللذيذ .. "هذه حقيقة تساوي ميزانية دعم الأندية"

حُسم الجدل بشكل رسمي..

ظهر عمر مغربل؛ الرئيس التنفيذي لرابطة دوري المحترفين، للحديث عن عدة ملفات خاصة بالجدل المثار حاليًا حول دعم الأندية خلال سوق الانتقالات، كاشفًا حقيقة تساوي ميزانية كافة الأندية.

الدعم محل جدل كبير في ظل هدوء الميركاتو الحالي، فلم يتعاقد الهلال والأهلي مع أي صفقة أجنبية بعد، فيما ضم النصر الحارس البرازيلي بينتو، وتعاقد الاتحاد مع الفرنسيين حسام عوار وموسى ديابي والصربي بريدراج رايكوفيتش.

ووسط هذا الجدل، أكد مغربل أنه لن يتم منح أي نادٍ ميزانية إضافية خلال الصيف الجاري عطفًا على ما تم خلال الميركاتو الصيفي والشتوي الماضيين.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

المثير أكثر في حديث الرئيس التنفيذي للرابطة هو تكذيبه لنائبه ومدير برنامج الاستقطابات سعد اللذيذ، والذي أكد في أكثر من مناسبة تساوي الدعم بين كافة الأندية..

عمر مغربل أوضح: "الاستقطاب هو برنامج استثماري، لذا علينا كرابطة التأكد من أننا سنحصل على أكبر عائد من استثمارنا، فمن الطبيعي أن يكون هناك مفارقة بين الأندية، لأننا يجب أن نتأكد من توافر كل عوامل نجاح الاستثمار، وبالطبع هناك تفاوت في مقدرة الأندية، لذا هناك فروقات في حجم الاستثمار بين نادٍ وآخر".

وأضاف: "على سبيل المثال إن أردنا التعاقد مع أفضل لاعب في العالم، فهذا يحتاج لكيان يقدر على استيعابه وإدارة فنية تقدر على الاستفادة منه وإدارة تقدر على استغلاله تجاريًا، بجانب قدرته على التأقلم مع الجهازين الفني والإداري حتى يحقق قيمة تنافسية وتجارية، إذًا لا بد من التأكد من وجود كل هذه العوامل، كي نحقق أفضل عائد من الاستثمار".

وبسؤاله عن تدخل الرابطة لتوجيه لاعب معين لنادٍ بعينه، علق: "اختيار اللاعبين ليس مسؤوليتنا بل مسؤولية تامة للأندية، نحن نحدد آلية الاستقطاب وحوكمتها كي نتأكد من الملاءة سواء الفنية أو المالية حتى يتمكن من استقطاب ما يريده، لكننا لا نوجه اللاعبين لأندية معينة، نحن محايدون".

واختتم: "من الوارد أن يختار نادٍ لاعبًا ونحن نرفض جلبه، وفقًا للمعايير، بجانب أن الأمر مرتبط بالميزانية المحددة للنادي، فلا يجوز التفاوض مع لاعب تفوق قيمته الميزانية المرصودة للنادي".