يشبهه تمامًا .. رياض محرز يتفاعل بطريقة مثيرة مع "خليفته" في مانشستر سيتي

ماذا فعل رياض محرز؟..

تفاعل الساحر الجزائري رياض محرز، جناح النادي الأهلي السعودي، مع مقطع فيديو نشره فريقه السابق مانشستر سيتي الإنجليزي، عبر مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي.

محرز مثّل الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، في الفترة من 2018 إلى 2023؛ قبل الانتقال إلى الأهلي، في صفقة قدرت قيمتها بـ35 مليون يورو، وفي عقد لمدة 3 سنواتٍ حتى 30 يونيو 2026.

ونشر العملاق الإنجليزي مقطع فيديو؛ يظهر مهارات جناحه الأيمن البرازيلي الجديد سافينيو، خلال مواجهة تشيلسي، ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

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ولم يتمالك الساحر الجزائري نفسه، بسبب "التشابه" الكبير بين طريقة لعبه وسافينيو؛ حيث علق على هذا المقطع عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، اليوم الثلاثاء؛ قائلًا: "انتظر دقيقة".

وعاد رياض محرز ونشر صورة متحركة مضحكة، لشخصين يرتديان ملابس الرجل الخارق "سبايدر مان"، ويشيران إلى بعضهما البعض، مع وضع رمزين تعبيريين لعلمي الجزائر والبرازيل.

جدير بالذكر أن مانشستر سيتي تعاقد مع سافينيو في صيف العام الحالي، قادمًا من نادي تروا الفرنسي، بعد أن لعب الموسم الرياضي الماضي "معارًا" في جيرونا الإسباني؛ حيث اختار اللاعب ارتداء القميص "رقم 26" مع الفريق السماوي، اقتداءً بالساحر الجزائري رياض محرز، مؤكدًا على أنه يريد السير على خطاه.