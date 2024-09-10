أخبار الأهلي اليوم | نصيحة إنجليزية إلى إيفان توني .. و"تهم" رياض محرز وتحذيرات من خطف ثنائي الفريق

نُقدم لكم أبرز أخبار النادي الأهلي اليوم الثلاثاء الموافق العاشر من سبتمبر 2024م

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار النادي الأهلي السعودي، اليوم الثلاثاء الموافق العاشر من سبتمبر 2024م، وما يدور حول الفريق.

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خاص | رئيس رابطة الكتاب بإنجلترا: صلاح سيجبر ليفربول على هذا الأمر .. ونصحت توني بالانتقال للدوري السعودي

أشاد بول ماكارثي، الرئيس التنفيذي لرابطة كُتاب كرة القدم بإنجلترا، بتجربة دوري روشن السعودي في استقطاب نجوم الكرة العالمية إلى المنطقة العربية (طالع التفاصيل).

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تحذيرات ومفاجآت يفجرها رئيس الأهلي الأسبق: الإدارة تتجاهل ثنائي الفريق .. ونادٍ كبير يترقب الموقف!

في وقت يستشيط به جمهور الأهلي السعودي غضبًا من إدارة النادي، خرج عبدالله بترجي؛ رئيس قلعة الكؤوس الأسبق، ليفجر عدة مفاجآت من شأنها أن تزيد من حدة الغضب (طالع التفاصيل).

"الأهلي لم يعترض وهو المسؤول" .. الرابطة السعودية تكشف كواليس أزمة ملعب الجوهرة المشعة رسميًا

حمّلت الرابطة السعودية المحترفة، النادي الأهلي، مسؤولية أزمة ملعب مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام بيرسبوليس الإيراني، ضمن منافسات النخبة الآسيوية (طالع التفاصيل).

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ماذا يحدث؟ | على غرار طارق كيال .. رئيس الأهلي الأسبق يهاجم غالب كتبي ثم يتراجع بغرابة!

"غالب كتبي" الاسم الرائج حاليًا في الوسط الرياضي الأهلاوي في ظل الاتهامات الموجهة له من قبل عدد من الأشخاص، على رأسهم الناقد الرياضي طارق كيال (طالع التفاصيل).

"هروب وتصرف غير مفهوم من رياض محرز" .. نجم الأهلي تحت المقصلة الجزائرية مجددًا

يبدو أن الأزمات أصبحت تلاحق الساحر الجزائري رياض محرز، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي، مع منتخب بلاده، في الفترة الأخيرة (طالع التفاصيل).

"إبداعه دفع أسطورة الأهلي للحديث عنه" .. عمر السومة يتغنى بنجم الاتحاد

مهما كان الفريق الذي يرتدي قميصه؛ فإذا أبدع أي لاعب وتألق داخل المستطيل الأخضر، فأنه سيحصل على الإشادة والتحية، حتى من أساطير الأندية المنافسة (طالع التفاصيل).

ورطة للنصر في حراسة المرمى قبل مواجهة الأهلي!

كشفت تقارير صحفية عن ورطة جديدة تنتظر النصر قبل مباراة الأهلي في الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي للمحترفين (طالع التفاصيل).

"لا يستطيع الانتظار حتى مواجهة الأهلي" .. رسالة مثيرة من محمد سيماكان لجماهير النصر

يبدو أن المدافع الفرنسي محمد سيماكان، متحمس بشكل كبير للغاية؛ لخوض أولى مبارياته بقميص الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي (طالع التفاصيل).