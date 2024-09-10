خاص | رئيس رابطة الكتاب بإنجلترا: صلاح سيجبر ليفربول على هذا الأمر .. ونصحت توني بالانتقال للدوري السعودي

"لا أتفق مع تصريحات كومان ضد بيرجوين"

أشاد بول ماكارثي، الرئيس التنفيذي لرابطة كُتاب كرة القدم بإنجلترا، بتجربة دوري روشن السعودي في استقطاب نجوم الكرة العالمية إلى المنطقة العربية.

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وقال ماكارثي في تصريحات لشبكة "فوتبول كو"، إنه لا يستغرب تمامًا اعتراف المدربين والمسؤولين بحجم تأثير الكرة السعودية، نظرًا لما شهدته المملكة من تطور في السنوات الأخيرة على مستوى كرة القدم الاحترافية.

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وأضاف: "ليس غريبًا علينا اليوم أن نجد الكثير من اللاعبين يُفضلون الانتقال للدوري السعودي، عن الاستمرار مع أنديتهم أو حتى الانتقال لأندية أخرى في أوروبا. السعودية تستهدف في الأساس اللاعبين الكبار، الذين يجدون تعاقدية كبيرة في السنوات الأخيرة من مسيرتهم الاحترافية".

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ووصف ماكارثي، انتقال المهاجم الإنجليزي إيفان توني إلى أهلي جدة، بأنه صفقة رابحة للطرفين، قائلًا: "توني ليس هدافًا خارقًا مثل هاري كين مثلاً، لكنه يظل لاعبًا رائعًا، لقد تحدث معي قبل التوقيع وسألني عن رأيي، ونصحته بالذهاب إلى السعودية".

في المقابل، انتقد بول تصريحات رونالد كومان مدرب منتخب هولندا التي انتقد فيها ستيفن بيرجوين لانتقاله إلى اتحاد جدة، قائلًا: "لا أتفق مع هذا النوع من التصريحات أبدًا.. ليس من حق أحد أن ينتقد غيره بهذا الطريقة، فكل لاعب أو مدرب حر في اتخاذ القرار الذي يراه مناسبًا بشأن مستقبله".

وانتقل الرئيس التنفيذي لرابطة كُتاب كرة القدم بإنجلترا، للحديث عن النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، قائلًا: "لا أبالغ إذا قلت إنه من أفضل 10 لاعبين في تاريخ البريميرليج، وأنه الجناح الأفضل في تاريخ المسابقة".

وواصل: "صلاح الآن في موقف قوة خلال مفاوضات تجديد عقده مع ليفربول، وأعتقد أنه بفضل مستواه المميز وبدايته القوية هذا الموسم، سيجبر ليفربول على مخالفة سياسته وسيتم التجديد له لموسمين على أقل تقدير، رغم تخطيه سن الـ30".