تحذيرات ومفاجآت يفجرها رئيس الأهلي الأسبق: الإدارة تتجاهل ثنائي الفريق .. ونادٍ كبير يترقب الموقف!

عبدالله بترجي ينضم لحملة الجمهور ضد إدارة خالد العيسى ورون جورلي..

في وقت يستشيط به جمهور الأهلي السعودي غضبًا من إدارة النادي، خرج عبدالله بترجي؛ رئيس قلعة الكؤوس الأسبق، ليفجر عدة مفاجآت من شأنها أن تزيد من حدة الغضب.

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الراقي خلال الميركاتو الصيفي المنقضي فرط في عدد من اللاعبين على رأسهم آلان سانت ماكسيمين، هيثم عسيري، مراد خضري وغيرهم، في وقت لم يتعاقد به إلا مع الثنائي أليكساندر وإيفان توني، وهو ما أغضب الجماهير لعدم سد حاجة الفريق.

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هذا دفع الجمهور للمطالبة برحيل خالد العيسى؛ رئيس النادي "المؤسسة غير الربحية"، والإنجليزي رون جورلي؛ الرئيس التنفيذي، مع مطالب بعودة عبدالله بترجي في أي منصب كان.

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وأمام مطالب الجماهير لبترجي، خرج الرئيس الأسبق لكشف بعض الحقائق، رافضًا نهائيًا العودة للعمل في النادي خلال الفترة الحالية..

بترجي قال عبر حسابه الرسمي على تطبيق "سناب شات": "الجميع يعرف أنني أتنفس الأهلي ولا يمكن أن أتأخر عليه، لكن اليوم أنا أعرف نفسي وأعرف قدراتي؛ لا يمكنني تقديم أي شيء ولا أملك في يدي شيئًا لأقدمه إلا الكلام، فحالي كحال كافة الجماهير، بالطبع لا يرضيني ما يحدث، بالإمكان أن يكون أفضل مما كان، أنا لا أعلم خفايا الأمور كاملة، لكن من خلال بعض الأمور يتضح أن دخول البعض الوسط الرياضي دون خبرة يؤثر في بعض قرارات النادي".

وواصل حديثه محذرًا من رحيل اللاعب ريان حامد، وآخر لم يكشف عن اسمه، في ظل تجاهل الإدارة للتجديد لهما..

"اقرأ أنباءً عن تأخر التجديد مع ريان حامد، بداعي أن وكيله يتشرط على الأهلي، لكن أؤكد للجميع أنه لم يتواصل أحد مع اللاعب بغرض التجديد، وكما تم التفريط بهيثم عسيري بأقل الأسعار، فإن لم يتم تدارك الوضع قبل دخول ريان الفترة الحرة في الشتاء، مؤكد أنه مطلوب من عدة أندية".

وأضاف: "هناك لاعب آخر سيدخل الفترة الحرة في الشتاء، ونادٍ كبير يستفسر عن إمكانية ضمه".

عبدالله بترجي اختتم: "الأهلي بلا شك يحتاج لتوضيحات من المسؤول الكبير في النادي عما يحدث بداخله، ما يحدث غريب، أنا أتألم نفسيًا، خاصةً وأن هذا يحدث فقط في الأهلي".