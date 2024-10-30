أخبار الأهلي اليوم | إيفان توني يدافع عن السعودية أمام الهجوم الأوروبي وفشل محاولات تجهز نجم الراقي لديربي الاتحاد

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم الأربعاء الموافق الـ30 من أكتوبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم الأربعاء الموافق الـ30 من أكتوبر 2024.

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"يشبه ديربي ميلانو" .. فرانك كيسييه يكشف سلاح فوز الأهلي على الاتحاد ويؤكد: أحب هذه الأجواء

أعرب الإيفواري فرانك كيسييه، متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن استعداده التام لديربي جدة الكبير، أمام الاتحاد. (طالع التفاصيل)

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"لا أشغل تفكيري بإنجلترا وأنافس نفسي وليس كريستيانو رونالدو" .. إيفان توني يرد على الانتقادات بعد الانتقال إلى الأهلي

رد الإنجليزي إيفان توني، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على "الانتقادات" التي طالته بعد الرحيل عن القارة العجوز، والانتقال إلى دوري روشن السعودي للمحترفين؛ رغم أنه لا يزال في سن الـ28 عامًا فقط. (طالع التفاصيل)

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الصوت العالي حل سحري! .. الأهلي يتقمص شخصية ريال مدريد للتأثير على الحكام

الناديان يُحاولان انتزاع ما لهما وما ليس لهما على أرض الملعب. (طالع التفاصيل)

ديميرال جاهز للديربي .. وميندي يغيب

تأكدت جاهزية المدافع التركي ميريح ديميرال لخوض ديربي جدة أمام الاتحاد، المقرر له غدًا الخميس، ضمن الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي، بعدما شارك اليوم في التدريبات الجماعية بصورة طبيعية.

وكان ديميرال قد غاب عن مواجهة الأخدود الأخيرة في الجولة الثامنة من دوري روشن، إذ معاناته من شد عضلي خفيف، تعرض له خلال مواجهة الريان، ضمن الجولة الثالثة من مرحلة الدوري دوري أبطال آسيا للنخبة.

لكن وفقًا لصحيفة "الميدان الرياضي" فشلت محاولات تجهيز الحارس السنغالي إدوارد ميندي لحماية عرين الراقي في الديربي، ليخوض بديله عبدالرحمن الصانبي اللقاء أساسيًا غدًا.

وعانى ميندي خلال الفترة الماضية من تمزق بسيط في العضلة الضامةن تعرض له خلال مواجهة الأخدود في الجولة الثامنة من دوري روشن.

يايسله يرفض معسكر الديربي

أوضحت صحيفة "الرياضية" أن الألماني ماتياس يايسله؛ المدير الفني للأهلي، يتعامل مع ديربي الاتحاد كما يتعامل مع كافة مباريات الراقي المقامة داخل مدينة جدة.

الديربي من المقرر أن يقام غدًا الخميس، على استاد الجوهرة المشعة - العميد صاحب الأرض - ضمن الجولة التاسعة من دوري روشن.

لكن يايسله رفض دخول لاعبيه في معسكر مغلق ليلة المباراة المهمة، على أن يكون التجمع غدًا الخميس ظهرًا قبل التوجه للملعب.