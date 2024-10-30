الصوت العالي حل سحري! .. الأهلي يتقمص شخصية ريال مدريد للتأثير على الحكام

الناديان يُحاولان انتزاع ما لهما وما ليس لهما على أرض الملعب

الصراع بين الأندية والحكام على ملاعب كرة القدم لا يتوقف أبدًا، ذلك رغم علم الجميع أنها مواجهة لا فائز فيها ولا خاسر، ورغم أن الجميع يُقر بأن الحكم هو سيد العشب الأخضر في اللعبة الشعبية الأولى إلا أن الأيام أثبتت أن الصوت العالي يأتي بفوائده أحيانًا.

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ريال مدريد هو أحد الأندية التي أيقنت مبكرًا قوة تأثير الإعلام والصوت العالي على أداء الحكام في مبارياته، قد يختلف الأمر بالطبع من حكم إلى آخر حسب شخصيته ومدى الحماية التي يتمتع بها، لكن المحصلة الإجمالية إيجابية من هذا التصرف الذي ربما يراه العديد بعيدًا عن الرياضة والروح الرياضية.

قناة ريال مدريد الرسمية لم تتوقف أبدًا عن الشكوى من الحكام، بل إنها تعد تقارير خاصة عن الحكام قبل المباريات وكثيرًا ما تُسلط الضوء على أخطائهم السابقة مع الفريق، وآخرهم حكم الكلاسيكو أمام برشلونة وقبله حكم مواجهة ريال بيتيس حكم مواجهة ريال بيتيس وغيرهم وغيرهم.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الحديث السائد في إسبانيا أن ريال مدريد يستفيد فعلًا من هذا الضغط الممارس على الحكام، حيث يحصل على بعض القرارات الخاطئة لصالحه، ويتم حماية نجومه من البطاقات الملونة، ويتم معاملة الخصوم بقسوة مبالغ بها أحيانًا، كل هذا ينتج عن "الصوت العالي" والمسموع للملكي عن الحكام.

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لاحظنا في الآونة الأخيرة أن الأهلي السعودي بدأ يتقمص شخصية ريال مدريد تلك في التعامل مع الحكام، إذ ثار النادي بجميع أطيافه عقب مواجهة الهلال في دوري روشن السعودي، حتى وصل الأمر للرئيس خالد عيسى أن يتحدث عن الحكام وينتقد أداءهم خلال المباراة.

الأهلي يدرك تمامًا أنه لن يستفيد من ضغطه فيما سبق، ولن يحصل على أي نقطة من مواجهة متصدر الدوري، لكنه يعمل لم هو قادم! فالهدف هو الضغط على الحكام للحصول على ما له وما ليس له في أرض الملعب، لكن هل ينجح الأمر في ظل وجود حكام أجانب في الدوري السعودي؟ هذا ما ستكشف عنه الأيام القادمة.

الشاهد هنا أننا لا نتحدث إن كان ريال مدريد أو الأهلي أو غيرهما من الأندية ظالم أو مظلوم فيما اشتكى منه، لكن إبراز أن الصوت العالي والشكوى الدائمة أصبح وسيلة ضغط تبدو فعالة للتعامل مع الحكام وانتزاع الحقوق وغيرها على أرض الملعب.