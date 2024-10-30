"يشبه ديربي ميلانو" .. فرانك كيسييه يكشف سلاح فوز الأهلي على الاتحاد ويؤكد: أحب هذه الأجواء

ديربي ساخن في الملاعب السعودية..

أعرب الإيفواري فرانك كيسييه، متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن استعداده التام لديربي جدة الكبير، أمام الاتحاد.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

الأهلي يحل ضيفًا على الاتحاد، مساء غدٍ الخميس، بملعب "الجوهرة المشعة" في مدينة جدة، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2024-2025.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

كيسييه اعتبر في حوار مع الرابطة السعودية المحترفة، أن ديربي الأهلي والاتحاد؛ هو "اللقاء الأفضل" في دوري روشن، مؤكدًا عشقه لخوض المباريات في ملاعب ممتلئة بالجماهير.

وشبه النجم الإيفواري البالغ من العمر 27 سنة، مواجهة الراقي والعميد، بديربي إيطاليا الكبير بين ميلان وإنتر؛ حيث الحماس الجماهيري، و"الحساسية" بين ناديين من نفس المدينة.

GOAL

وعاش فرانك كيسييه أجواء ديربي ميلانو، وذلك عندما مثّل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان، في الفترة من 2017 إلى 2022، قبل الانتقال إلى برشلونة الإسباني ثم الأهلي السعودي.

وعن كيفية الفوز على الاتحاد.. قال كيسييه: "لابد أن نكون جاهزين ذهنيًا.. الاتحاد هو صاحب الأرض؛ لذلك سيكون لديه (الحصة الأكبر) من الجماهير في المدرجات".

وشدد نجم الفريق الأهلاوي على أن الجاهزية الذهنية، بالإضافة إلى الفوز بجميع الصراعات والالتحامات؛ سيكونا عاملين حاسمين لتحديد الفائز في ديربي جدة المرتقب.

وأخيرًا.. أعرب كيسييه عن فخره الكبير بحب جماهير الأهلي له، الذين وصفهم بـ"الأفضل"، مشددًا على أن هذا الأمر يجعله يلعب بكل قوته وشغفه في المباريات؛ من أجل إسعادهم.

جدير بالذكر أن فرانك كيسييه انضم إلى الأهلي في صيف عام 2023، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة؛ وبعقد لمدة 3 سنوات حتى 30 يونيو 2026.