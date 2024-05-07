أخبار الأهلي اليوم | انفجار خالد العيسى، إنجاز فراس البريكان، واتهامات ماتياس يايسله للاعبين

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم 7 مايو 2024
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"ضعفاء!" .. ماتياس يايسله يفتح النار على نجوم الأهلي بعد الخسارة أمام الهلال
تصريحات ماتياس يايسله بعد سقوط الأهلي أمام الهلال..
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انتقاد عنيف لإدارة الأهلي
الأهلي خسر أمام الهلال بعدما كان متقدمًا بالنتيجة
خالد العيسى يتحدث عن عديد الملفات الساخنة..
خسارة في الوقت القاتل اربكت قلعة الكؤوس..
رد غاضب من رئيس الأهلي بعد الكلاسيكو..
ماذا قدّم رياض محرز أمام الهلال؟..
جدل كبير في كلاسيكو المملكة..
فيديو | "نحن لا نلعب باليه!" .. ميتروفيتش يسخر من صحفي أهلاوي بعد الفوز في الكلاسيكو
هدف الصربي أثار الكثير من الجدل، والسخرية هي طريقته للرد!
منافسة مع الهلال والأهلي .. عبد العزيز المريسل يكشف حقيقة اهتمام النصر بضم كاسيميرو
الجميع ينتظر تحرك الأندية السعودية في سوق الانتقالات الصيفي القادم
التشكيك في الهلال مستمر .. سمير عثمان يحسمها "هل تعرض الأهلي للظلم بهدف ميتروفيتش؟"
الهدف كان مؤثرًا في عودة الهلال للمباراة ومن ثم خطف الفوز، فهل كان غير قانونيًا؟
"هذه نقطة ضعف الأهلي وقصة الهدف المارادوني" .. بونو ومالكوم يكشفان سر تفوق الهلال
صاحب الهدف القاتل في كلاسيكو الأهلي والهلال يتحدث..
فيديو | هتافات عنصرية في الجوهرة .. جمهور الهلال يرد الإهانة للأهلي!
كلمة الختام كانت من نصيب جمهور الهلال..
جيسوس يبرر مشادته مع نجوم الأهلي .. ويعترف بـ"فشل" الهلال في الكلاسيكو بسبب محرز
تصريحات جورج جيسوس بعد فوز الهلال أمام الأهلي..
ثغرة الهلال "فاضحة" لكن ماتياس يايسله "نكب" الأهلي!
حلو الأهلي لا يكتمل والهلال تفصله خطوة على حلم استعادة لقب دوري روشن..
نقطة واحدة للقب يا الهلال .. مالكوم يقهر الأهلي في "الجوهرة" على طريقة روائع ميسي
الهلال يلامس لقب الدوري..