"استمرار سرقة الأهلي وحقيقة الانقلاب على يايسله" .. خالد العيسى ينفجر بعد السقوط أمام الهلال

رد غاضب من رئيس الأهلي بعد الكلاسيكو..

SHAHID

أعرب خالد العيسى، رئيس مجلس إدارة شركة النادي الأهلي السعودي "غير الربحية"، عن غضبه الكبير؛ بعد خسارة فريقه أمام الهلال، في كلاسيكو المملكة الكبير.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الأهلي سقط على ملعبه ووسط جماهيره في "الجوهرة المشعة"، بهدفين مقابل واحد أمام الهلال، في الكلاسيكو المؤجل من الجولة 28 بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

العيسى قال في تصريحات مع برنامج "أكشن مع وليد": "كلنا شاهدنا ما حدث في كلاسيكو الهلال.. لا تزال النقاط تسلب من الأهلي، خارج عن إرادتنا".

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

وأضاف رئيس الراقي: "هدف الصربي أليكساندر ميتروفيتش، مهاجم نادي الهلال، والذي جاء منه التعادل، غير صحيح.. الزعيم كيان كبير، ولا يحتاج إلى مساعدات خارجية".

وعن وصف الجماهير الأهلاوية، للألماني الشاب ماتياس يايسله، المدير الفني للفريق الأول بـ"المتدرب"؛ رفض العيسى الرد، مشددًا على مناقشة أخطاء المدرب، تتم في اللجان المختصة بالنادي، وليس عبر وسائل الإعلام.

ونفى خالد العيسى، انقلابه على يايسله، أو شعوره بالغضب منه، بعد السقوط أمام الزعيم الهلالي، مؤكدًا على رضاه عن عمل المدرب الألماني، وأن أي ملاحظات بخصوصه، سيتم مناقشتها معه بهدوء.