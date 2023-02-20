أخبار الأهلي اليوم | الراقي يهزم أحد في المدينة، وفيديو مذهل للجمهور

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم 20 فبراير 2023

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم 20 فبراير 2023.

الأهلي يهزم أحد ويتصدر دوري يلو

حقق الأهلي فوزًا جديدًا في دوري يلو السعودي ليُعزز صدارته لجدول الترتيب برصيد 46 نقطة، ويُشاركه فريق الحزم الصدارة بنفس الرصيد.

الفوز الجديد جاء على حساب أحد في ملعبه بالمدينة المنورة وبنتيجة هدفين دون رد سجلهما هيثم عسيري وباستوس على مدار شوطي اللقاء، وقد صنع رياض بودبوز الهدف الأول.

إشادة كبيرة بأداء الأهلي أمام أحد

أشاد الناقد الرياضي سعد هوساوي كثيرًا بأداء الأهلي أمام أحد، مشيرًا إلى أنه نجح في التفوق على خصمه فنيًا وبدنيًا رغم لعبه خارج ملعبه.

وأضاف "الأهلي لعب بواقعية ممتازة وقد تفوق في كافة الجوانب على أحد حتى في الجماهير، الفريق اعتمد على الاستحواذ والبناء من الخلف وإن كان استحواذه بالسيطرة الدفاعية وإيقاف مفاتيح لعب أحد وإبقاء الكرة بين أقدام لاعبيه".

حضور مذهل لجماهير الأهلي أمام أحد

حضرت جماهير الأهلي بكثافة مباراة الفريق ضد أحد رغم إقامتها خارج جدة وتحديدًا في المدينة المنورة.

ونشر تويتر الأهلي مقطع فيديو يُظهر روعة جماهير الفريق.

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جديد مفاوضات الأهلي مع عطيف

ينتهي عقد عبد الله عطيف مع الهلال بنهاية الموسم الجاري ولا نية لتجديده كما يبدو، الأهلي بدأ مفاوضة اللاعب.

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