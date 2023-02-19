مودو بارو يستغل مباراة الأهلي وأحد بأفضل طريقة ممكنة

الأهلي يلعب مع أحد يوم غدٍ الإثنين

يستعد الأهلي لمواجهة مستضيفه أحد مساء غدٍ الإثنين ضمن الجولة الـ22 من دوري الدرجة الأولى السعودي، ويتواجد الفريق حاليًا في المدينة المنورة استعدادًا لخوض اللقاء.

المهاجم الجامبي مودو بارو والذي انضم للأهلي خلال يناير الماضي استغل المباراة وتحديدًا زيارة المدينة المنورة بأفضل طريقة ممكنة، حيث توجه مع زميله رياض بودبوز ومدير الكرة في الأهلي، كامل الموسى، لزيارة المسجد النبوي الشريف.

وتداول مغردون صورة تجمع الثلاثي داخل المسجد النبوي، وتأتي تلك الزيارة بعدما كان بارو قد استغل قدومه للسعودية والتعاقد مع الأهلي بأداء مناسك العمرة الشهر الماضي.

صاحب الـ30 عامًا افتتح بالفعل سجل أهدافه مع العملاق الجداوي بإحراز هدف الفوز على الخلود في الجولة الـ20 من دوري يلو السعودي.

الأهلي يتصدر جدول ترتيب المسابقة حاليًا برصيد 43 نقطة، وبجانبه الحزم بنفس الرصيد، فيما يتواجد الرياض ثالثًا بفارق نقطتين ثم الأخدود رابعًا بنقاطه الـ40.