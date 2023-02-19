"يشبه عبد الفتاح عسيري" .. عضو شرف الأهلي يكشف حقيقة التفاوض مع عبد الله عطيف

صاحب الـ30 عامًا الهلال يتجاهل ملف التجديد له حاليًا ورحيله أقرب من استمراره مع الفريق

يبدو أن عبد الله عطيف؛ لاعب وسط الهلال السعودي، سيحتار كثيرًا عند حلول الميركاتو الصيفي المقبل، في ظل تجاهل ناديه التجديد له وإعلان المنافسين كذلك رفضهم لضمه.

صاحب الـ30 عامًا دخل الفترة الحرة في عقده مع الزعيم في يناير الماضي، لكن بحسب التقارير هناك رغبة من الإدارة برئاسة فهد بن نافل بعدم التجديد له، نظرًا لعدم الحاجة الفنية لخدماته في المواسم المقبلة.

البعض تحدث عن رغبة ناديي الشباب والأهلي في ضم عطيف، لكن مراون القشعم؛ عضو شرف النادي الجداوي، أكد بعد تواصله مع مسؤولي ناديه، عدم وجود أي نية للتعاقد مع اللاعب.

وأوضح القشعم أن إصابات عطيف الكثيرة وعدم جاهزيته الفنية، تجعلان من انضمامه للراقي أمرًا صعبًا، مشبهًا إياه بعبد الفتاح عسيري؛ لاعب الفريق السابق والنصر الحالي، من ناحية كثرة التعرض للإصابات.

يذكر أن عطيف شارك الموسم الجاري في ست مباريات فقط مع الهلال في مختلف البطولات، بواقع 124 دقيقة.