أخبار الأهلي اليوم | استهداف هدف برشلونة .. ومحاذير لإدارة الراقي!

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم الأحد 2 يونيو 2023م

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الأهلي السعودي اليوم الأحد 2 يوليو 2023م، وما يدور حول الفريق.

"أنا أسد انضممت للأسود" .. إدوارد ميندي يكشف السبب الأهم لانتقاله للأهلي

أجرى إدوارد ميندي لاعب الأهلي الجديد حوارًا متلفزًا عبر حساب النادي على اليوتيوب أبدى خلاله سعادته وفخره بالانضمام للدوري السعودي، مؤكدًا ثقته في المستقبل المشرق للبطولة. "اقرأ التفاصيل"

التودد لـ"المخرب" والمساس بـ"معشوق الجماهير" .. 6 محاذير على خالد العيسى تجنبها في الأهلي وإلا..!

هو شيء أشبه بـ"المشي على الأشواك" أو ربما لن تكون مبالغين إن قلنا إنه أشبه بـ"السقوط في حقل ألغام"، هكذا هو الوضع وهذا هو الواقع.. "اقرأ التفاصيل"

"حب ربما تكسره السعودية" .. رصد هدف جديد "غير متوقع" من ريال مدريد بعد كريم بنزيما

فشلت صفقة الكرواتي لوكا مودريتش؛ لاعب وسط ريال مدريد؟، لا مشكلة!، فالأمل في صفقة جديدة قد تتم من النادي الإسباني إلى دوري روشن السعودي، لتكون الثانية من الملكي نحو المملكة، بعد انضمام الفرنسي كريم بنزيما لنادي الاتحاد. "اقرأ التفاصيل"

ضربة جديدة لبرشلونة؟ سفيان أمرابط على رادار عملاق سعودي

دخل المغربي سفيان أمرابط دائرة اهتمام نادي الأهلي السعودي لضمه في الميركاتو الصيفي الجاري ، لينضم إلى كتيبة اللاعبين الكبار الذين ينتظر أن يدعموا دوري روشن بدءًا من الموسم المقبل. "اقرأ التفاصيل"

ليس حسان تمبكتي .. الأهلي يستهدف نجم الشباب وتفاؤل بالحسم قريبًا

عاد الأهلي لنشاطه في سوق الانتقالات المحلي بعد أسابيع من التركيز على اللاعبين الأجانب، إذ أفادت صحيفة عكاظ باستهدافه لنجم الشباب هتان باهبري. "اقرأ التفاصيل"