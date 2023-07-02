"حب ربما تكسره السعودية" .. رصد هدف جديد "غير متوقع" من ريال مدريد بعد كريم بنزيما

لن يكون كريم بنزيما الاستقطاب الوحيد للسعودية من ريال مدريد، فهناك عرض جديد قيد التجهيز..

فشلت صفقة الكرواتي لوكا مودريتش؛ لاعب وسط ريال مدريد؟، لا مشكلة!، فالأمل في صفقة جديدة قد تتم من النادي الإسباني إلى دوري روشن السعودي، لتكون الثانية من الملكي نحو المملكة، بعد انضمام الفرنسي كريم بنزيما لنادي الاتحاد.

الهلال يبحث عن ظهير أيسر يدعم نجمه ياسر الشهراني، وكذلك النصر يسعى خلف المركز نفسه، في ظل التقارير التي تتحدث عن التفكير في الاستغناء عن محترفه جيسلان كونان.

ووفقًا لإذاعة "Cadena SER" الإسبانية فإن السعودية تجهز عرضًا مغريًا للفرنسي فيرلاند ميندي؛ ظهير أيسر ريال مدريد، دون الكشف عن مصدر العرض تحديدًا ومن أي نادٍ.

وأوضحت صحيفة "AS" الإسبانية أن الملكي لا يفكر في رحيل الفرنسي حاليًا، لكنه ربما يضعف أمام الإغراءات المالية الكبيرة التي قد تُعرض عليه من الجانب السعودي، خاصةً وأنه لديه البدائل الجاهزة، لسد الفراغ عقب رحيل ميندي، مشيرة إلى إمكانية رحيله في ظل وجود شرط جزائي في عقده مع الريال الممتد لعام 2025م، بقيمة 250 مليون يورو.

جدير بالذكر أن ميندي كان قد علق خلال الأيام الماضية، خلال عرضه لأطقم ريال مدريد للموسم الجديد، فكتب عبر حسابه على "إنستجرام": "حب لا يستطيع أحد كسره"، في إشارة لعدم رحيله عن المرينجي.