أخبار الأهلي اليوم | استمرار مفاوضات لوكا مودريتش .. وحقيقة استهداف راموس!

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم الأربعاء 7 يونيو 2023

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الأهلي السعودي اليوم الأربعاء 7 يونيو 2023، وما يدور حول الفريق.

رفع توصياته لوزارة الرياضة .. الأهلي يرد على صفقات الاتحاد والنصر العالمية

حدد النادي الأهلي، خياراته من الصفقات العالمية؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2023-2024. "اقرأ التفاصيل"

فيديو | قرارات "مصيرية" ستغير خارطة الكرة السعودية .. حل مجالس إدارات الأندية وضم أكبر نجوم العالم

أعلنت وزارة الرياضة السعودية عن مجموعة من القرارات الثورية على لسان الوزير الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، سوف تغير خارطة كرة القدم داخل المملكة للأبد، ضمن مشروع هائل للاستثمار والتخصيص تم تنفيذه في السعودية، وشمل الأندية الكبرى وعلى رأسها الرباعي الهلال والنصر والاتحاد والأهلي. "اقرأ التفاصيل"

النصر أم الأهلي؟ .. جوزيه مورينيو يرد على العرض السعودي الضخم

رد البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي روما الإيطالي، على العرض السعودي الضخم، الذي تلقاه في الساعات القليلة الماضية. "اقرأ التفاصيل"

أوسبينا لا يكفيه .. النصر ينقض بـ"عرض مفاجئ" على مفاوضات الأهلي وهوجو لوريس

"الصداقة شيء وخطف الصفقات العالمية شيء آخر"، شعار رفعه نادي النصر في وجه الأهلي، خلال الميركاتو الصيفي الحالي. "اقرأ التفاصيل"

محاولات الأهلي مستمرة لضم مودريتش

أكدت صحيفة "سبورت 24" على أن النادي الأهلي مستمر من أجل التعاقد مع الكرواتي لوكا مودريتش لاعب وسط ريال مدريد الإسباني.

وأضافت الصحيفة أن الأهلي مازال يفاوض مودريتش، وأن ما يتردد بشأن التعاقد مع الإسباني سيرخيو راموس غير صحيح.