النصر أم الأهلي؟ .. جوزيه مورينيو يرد على العرض السعودي الضخم

جوزيه مورينيو حسم مستقبله نهائيًا بعد إغراءات السعودية

رد البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي روما الإيطالي، على العرض السعودي الضخم، الذي تلقاه في الساعات القليلة الماضية.

مورينيو يرتبط بعقد مع نادي روما، حتى 30 يونيو من عام 2024؛ وترددت أنباء قوية، عن رغبة النصر والأهلي، في التعاقد معه خلال الصيف الحالي.

لكن، مورينيو رفض العرض السعودي الضخم، مفضلًا البقاء مع العملاق الإيطالي، في الموسم الرياضي القادم 2023-2024؛ وفقًا لما ذكره الإعلامي الرياضي خورخي نيكولا عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر".

نيكولا كشف عن بدء إدارة نادي روما، إجراءات التعاقد مع أكثر من لاعب، في الميركاتو الصيفي الحالي؛ لإرضاء المدير الفني البرتغالي، بعد قرار البقاء.

جدير بالذكر أن جوزيه مورينيو، تولى تدريب نادي روما، في صيف عام 2021؛ حيث توّج معه بلقب دوري المؤتمر الأوروبي، كما قاده لنهائي الدوري الأوروبي، في الموسم المنتهي 2022-2023، قبل الخسارة أمام إشبيلية الإسباني.