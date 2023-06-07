أوسبينا لا يكفيه .. النصر ينقض بـ"عرض مفاجئ" على مفاوضات الأهلي وهوجو لوريس

النصر يدخل في منافسة شرسة مع النادي الأهلي على هوجو لوريس

"الصداقة شيء وخطف الصفقات العالمية شيء آخر"، شعار رفعه نادي النصر في وجه الأهلي، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

النصر يرتبط بعلاقات أكثر من رائعة مع النادي الأهلي، إلا أنه على الرغم من ذلك؛ يعمل على خطف أحد أهم أهداف قلعة الراقي، في الموسم الرياضي 2023-2024.

وفي هذا السياق، أعلن الإعلامي الرياضي إكرام كونور، تقديم الإدارة النصراوية، عرضًا إلى الفرنسي هوجو لوريس، حارس مرمى توتنهام هوتسبير الإنجليزي؛ لضمه إلى صفوفه.

وكشف كونور عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، عن أن النصر عرض على لوريس، التوقيع على عقد لمدة موسمين، حتى 30 يونيو 2025.

والتعاقد المحتمل مع الحارس الفرنسي؛ قد يمهد لرحيل الكولومبي دافيد أوسبينا عن نادي النصر، حيث كان من المقرر أن يتم إعادته إلى قائمة الفريق الأول لكرة القدم، بداية من الموسم الرياضي القادم، بعد الشفاء من الإصابة.

جدير بالذكر أن هوجو لوريس البالغ من العمر 36 سنة، يرتبط بعقد مع توتنهام حتى صيف العام القادم؛ حيث انضم إليه في 2021، قادمًا من أولمبيك ليون الفرنسي.