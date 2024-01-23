أخبار الأهلي اليوم | ابن الراقي ينتقل للاتحاد وتفاصيل أزمة فرانك كيسييه في كوت ديفوار

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء الموافق الـ23 من يناير 2024م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي الأهلي السعودي، اليوم الثلاثاء الموافق الـ23 من يناير 2024م، وما يدور حول الفريق.

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خسارة أولى الوديات

خسر الأهلي أول مباراة ودية له في معسكره الحالي في دبي الإماراتية أمام الرجاء المغربي بهدف نظيف.

هدف النسور الوحيد سجله المهاجم نوفل الزرهوني، لكن فرض على اللقاء السرية بناءً على طلب الأجهزة الفنية.

وتأتي هذه المباراة في ظل استغلال التوقف الحالي للدوريات في أغلب بلاد إفريقيا وآسيا، نظرًا لانطلاق البطولات القارية للمنتخبات.

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تطورات تفاجئ الأهلي .. موقف لجنة الاستقطابات من تعاقد الشباب مع جوزيه مورينيو

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بعد الحديث عن مؤامرة ضده .. مدرب الجزائر ينفذ تهديده ويصدم رياض محرز بقرار غريب!

بينما أكد جمال بلماضي؛ المدير الفني لمنتخب الجزائر، من قبل تعرض جناحه رياض محرز؛ محترف الأهلي السعودي، لمؤامرة من البعض، لإجباره على الاعتزال دوليًا، صدمه هو بقرار غريب، اليوم الثلاثاء. (طالع التفاصيل)

"حسمت قراري رسميًا" .. فيكتور أوسيمين يفجر مفاجأة كبرى بعد عروض الهلال والأهلي

أعلن النجم الدولي النيجيري فيكتور أوسيمين، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي الإيطالي، حسم مستقبله بشكل رسمي. (طالع التفاصيل)

"أحد أبناء الأهلي" .. الاتحاد يحسم صفقته الشتوية الثانية مقابل 18 مليون ريال

اتفق مسؤولو نادي الاتحاد السعودي، مساء اليوم الثلاثاء، على الصفقة الشتوية "الثانية"؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم. (طالع التفاصيل)

رغم الرفض الجماهيري .. منافسة شرسة بين الاتحاد والأهلي على جناح الشباب

كشفت صحيفة عكاظ السعودية عن منافسة شرسة بين الأهلي والاتحاد حول ضم جناح الشباب، هتان باهبري، رغم رفض جماهيرهما الكبير للصفقة. (طالع التفاصيل)

بعد تصاعد القلق على فوفانا وكيسييه .. القصة كاملة حول الاعتداءات والشغب الجماهيري في كوت ديفوار

ماذا يحدث لثنائي النصر والأهلي في كوت ديفوار بعد الشغب الجماهيري الكبير؟ (طالع التفاصيل)

بطل الجدل مع ريال مدريد .. نجم ألميريا الشاب يرد على عرض ضخم من الدوري السعودي

كشفت صحيفة ماركا الإسبانية عن تلقي سيرجيو أريباس نجم ألميريا لعرض من أحد أندية دوري روشن السعودي للانضمام إليه خلال سوق الانتقالات الشتوي الجاري. (طالع التفاصيل)

السنغال وغينيا .. حضور بالجسد لكوليبالي وميندي وماني يرفض إحراج صلاح!

ربحت السنغال وأكدت صدارتها للمجموعة الثالثة من كأس الأمم الإفريقية، بتحقيق الفوز على منتخب غينيا بهدفين دون رد في مباراة أقل بكثير من المتوقع. (طالع التفاصيل)

غضب بسبب السعودية .. مايكل إيمينالو يتعرض لموقف محرج خلال ظهوره عبر قناة سويدية

تعرض النيجيري مايكل إيمينالو؛ المدير الرياضي لرابطة الدوري السعودي للمحترفين، لموقف محرج خلال لقائه عبر قناة "SVT Sport" السويدية، دفاعًا عن النهضة الكروية السعودية. (طالع التفاصيل)

سفراء الكرة السعودية يحتضرون .. ما يبنيه رجال المملكة يهدمه فوفانا وكيسييه!

يتهيأ النصر في معسكر الصين والأهلي في معسكر دبي لاستقبال الثنائي سيكو فوفانا وفرانك كيسييه، بعدما قاربت مهمتهما في كأس أمم إفريقيا كوت ديفوار 2023 على الانتهاء. (طالع التفاصيل)

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