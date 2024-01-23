تطورات تفاجئ الأهلي .. موقف لجنة الاستقطابات من تعاقد الشباب مع جوزيه مورينيو

رد لجنة الاستقطابات وصل إلى نادي الشباب

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لا صوت يعلو داخل نادي الشباب السعودي - حاليًا -؛ إلا على صفقة التعاقد مع المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم.

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تقارير عديدة أكدت خلال اليومين الماضيين، على توصل الشباب إلى اتفاق مع مورينيو، لقيادة الفريق الأول؛ في انتظار القرار النهائي من لجنة الاستقطابات السعودية.

ووفقًا لصحيفة "الشرق الأوسط"، مساء الثلاثاء، رفضت اللجنة، طلب الليث الشبابي، بالتعاقد مع المدير الفني البرتغالي؛ بسبب عدم قدرة ميزانية النادي، على تحمل القيمة المالية للصفقة.

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الصحيفة أعلنت توجه الشباب، إلى خيار المدير الفني الفرنسي برونو جينيسيو، بالإضافة إلى مدرب أرجنتيني آخر؛ للتعاقد مع أحدهما، بعد تعثر صفقة مورينيو.

ومن ناحيته.. قرر مورينيو الانتظار حتى صيف 2024؛ لقيادة أحد الأندية الأربعة الكبرى في السعودية "الهلال والنصر والاتحاد والأهلي"؛ وذلك بعد فشل صفقته مع الشباب.

جدير بالذكر أن اسم مورينيو، الذي رحل عن فريق العاصمة الإيطالية روما مؤخرًا، ارتبط بقيادة نادي الهلال السعودي، وبشكل أكبر بـ"عملاق جدة" الأهلي؛ وبالتالي فإن تعثر صفقته مع الليث، يزيد من حظوظ الفريقين، في التعاقد معه صيفًا.

SHAHID