أخبار الاتحاد اليوم | قصة إسلام صديقة بنزيما .. والصفقة الثالثة في الطريق

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم الأحد 2 يوليو 2023م

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الاتحاد السعودي اليوم الأحد 2 يوليو 2023م، وما يدور حول الفريق.

العقيد وزورو وكيجان .. أجانب تعلقت بهم الجماهير السعودية

هناك بعض اللاعبين الأجانب الذين يأتون إلى الفرق ويرحلون في صمت، وتنساهم الجماهير مع مر الزمان، ولكن البعض منهم من لا يُمكن أبدًا أن تنساهم الجماهير مهما مر من الوقت. "اقرأ التفاصيل"

بعد بنزيما وكانتي .. صفقة الاتحاد الثالثة تسبق الجميع وتُعلن عن نفسها!

يبدو أن نادي الاتحاد أصبح على أعتاب الإعلان عن صفقته الثالثة خلال الأيام القادمة، بعدما نجح في التعاقد مع الفرنسيان كريم بنزيما ونجولو كانتي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. "اقرأ التفاصيل"

"اعتبره فهد المولد كوالده" .. وفاة رئيس نادي الاتحاد السعودي الأسبق

خسر نادي الاتحاد السعودي صباح اليوم الأحد، أحد أهم رموزه سواء في مناصب رسمية أو شرفية، بعدما رحل رئيسه الأسبق الأمير طلال بن منصور بن عبدالعزيز. "اقرأ التفاصيل"

قصة "إسلامها" ونظرتها لـ"القيود" في السعودية .. صديقة كريم بنزيما تفتح قلبها قبل الانتقال لجدة

كشفت عارضة الأزياء الأمريكية جوردان أوزونا؛ صديقة الفرنسي كريم بنزيما؛ مهاجم نادي الاتحاد السعودي، قصة اعتناقها الدين الإسلامي، متحدثة بـ"حماس" عن الحياة التي تنتظرها رفقة اللاعب في المملكة السعودية. "اقرأ التفاصيل"

"حب ربما تكسره السعودية" .. رصد هدف جديد "غير متوقع" من ريال مدريد بعد كريم بنزيما

فشلت صفقة الكرواتي لوكا مودريتش؛ لاعب وسط ريال مدريد؟، لا مشكلة!، فالأمل في صفقة جديدة قد تتم من النادي الإسباني إلى دوري روشن السعودي، لتكون الثانية من الملكي نحو المملكة، بعد انضمام الفرنسي كريم بنزيما لنادي الاتحاد. "اقرأ التفاصيل"