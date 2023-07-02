"اعتبره فهد المولد كوالده" .. وفاة رئيس نادي الاتحاد السعودي الأسبق

الوسط الرياضي السعودي يخسر رمز اتحادي كبير صباح اليوم..

خسر نادي الاتحاد السعودي صباح اليوم الأحد، أحد أهم رموزه سواء في مناصب رسمية أو شرفية، بعدما رحل رئيسه الأسبق الأمير طلال بن منصور بن عبدالعزيز.

وجاء رحيل الرمز الاتحادي الكبير بعد صراع طويل مع المرض، ليفارق عاملنا عن عمر يناهز الـ73 عامًا.

الأمير الراحل طلال ترأس النادي الجداوي مرتين؛ الفترة الأولى بدأت في عام 1974م، واستمرت قرابة السبع سنوات، فيما كانت الفترة الثانية أقصر، إذ بدأت في عام 1983م، ولم تستمر إلا ستة وتسعة أشهر فقط.

لكن وبعيدًا عن المناصب الرسمية، فقد حرص رئيس العميد الأسبق على دعم النادي ماليًا عديد المرات، كرئيسًا لأعضاء الشرف.

ومن جانبه، نعى فهد المولد؛ لاعب الاتحاد السابق والشباب الحالي، الرمز الراحل، إذ كتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لا حول ولا قوة الا بالله إنا لله وإنا اليه راجعون الله يرحمك ويغفرلك يارب كنت بالنسبه لي كالوالد اسأل الله العلي العظيم انو يرحمك و يغفرلك (الرمز صاحب السمو الامير طلال بن منصور)".