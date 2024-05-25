أخبار الاتحاد اليوم | الحائلي يحتفل بانتزاع بطولة من الهلال ورسالة صديقة بنزيما تصدم الجماهير!

نُقدم لكم أبرز أخبار نادي الاتحاد اليوم السبت 25 مايو 2024م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي الاتحاد السعودي، اليوم السبت 25 مايو 2024م، وما يدور حول الفريق.

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أسرار جديدة .. تحول مفاجئ في مفاوضات السعودية مع محمد صلاح وكيفين دي بروينه

المملكة العربية السعودية مُصرة على التعاقد مع الفرعون المصري محمد صلاح والنجم البلجيكي كيفين دي بروينه؛ لضمهما إلى كتيبة من الأسماء العالمية، في دوري روشن للمحترفين. (طالع التفاصيل)

نجم النصر يقود الوسط ولاعب مفاجأة سحب بساط سالم الدوسري .. "رسوب" الاتحاد والأهلي في تشكيل الأفضل لدوري روشن 2024

"كرة القدم عبارة عن مسرح كبير يحتاج إلى فنانين للإبداع فيه"؛ لذلك فإن اللاعب المتألق فقط، هو من يلفت الانتباه إليه، ولا يُمكن لأي مشجع أن يختلف عليه، سواء كان ينشط في فريقه، أو في النادي المنافس. (طالع التفاصيل)

زجاج الحافلة وإساءة للأهلي .. عندما يتحول رؤساء الأندية إلى ساخرين من خصومهم!

دائمًا ما يفرض رئيس أي نادٍ شخصيته، ويكون هو المتسبب الأول والأخير في أي إنجاز أو إخفاق، ولكن في بعض الأوقات قد يتحول هذا الرئيس إلى ساخر من الدرجة الأولى. (طالع التفاصيل)

النور يسطع في الموسم المظلم .. الاتحاد ينتزع بطولة من الهلال وأنمار الحائلي يحتفل!

احتفل نادي الاتحاد، الجمعة، بانتزاع لقب الدوري الممتاز للناشئين تحت 17 عامًا، بعد منافسة شرسة مع الهلال والأهلي، والتي امتدت حتى الجولة الأخيرة. (طالع التفاصيل)

مستقبله و"لماذا لا يعاني الهلال من الخصخصة مثل النصر والاتحاد؟".. فهد بن نافل يرد!

تحدث فهد بن نافل، رئيس مجلس إدارة شركة نادي الهلال "غير الربحية"، عن عديد الملفات المهمة؛ على هامش تتويج الفريق الأول لكرة القدم، بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين. (طالع التفاصيل)

خاص | ميدو يطالب بـ"تحجيم" كريم بنزيما .. ويحذر الاتحاد من الاستغناء عن عبدالرزاق حمدالله في هذه الحالة!

طالب أحمد حسام ميدو، نجم منتخب مصر السابق والإعلامي والمحلل الرياضي الحالي، مجلس إدارة نادي الاتحاد السعودي، بـ"تحجيم" أدوار الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم. (طالع التفاصيل)

"اهزموهم من فضلكم" .. كريم بنزيما يبعث رسالة مهمة إلى فريقه القديم!

حرص كريم بنزيما، مهاجم الاتحاد السعودي، على دعم لاعبي فريقه الأسبق أولمبيك ليون، قبل مواجهته المرتقبة أمام باريس سان جيرمان. (طالع التفاصيل)

ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباريات الاتحاد في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

فاز نادي الاتحاد بلقب دوري روشن السعودي في موسم 2022-2023، ويتطلع "العميد" وجماهيره إلى تكرار الإنجاز خلال موسم 2023-2024. (طالع التفاصيل)

"توقف أمام النمر" .. صديقة كريم بنزيما تلمح بإشارة مستفزة لجماهير الاتحاد!

أثار النجم الفرنسي كريم بنزيما، لاعب اتحاد جدة، جدلًا واسعًا بين جماهير النادي السعودي بصورة جديدة نشرها اليوم السبت. (طالع التفاصيل)

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"عرض سعودي" لخطف بنزيما من الاتحاد .. وزميله يرفع الراية البيضاء أمام الجماهير!

تشهد أروقة نادي الاتحاد، العديد من الملفات الساخنة خلال الفترة الأخيرة، بعد تعثرات الفريق الأول لكرة القدم، وخروجه من الموسم خالي الوفاض. (طالع التفاصيل)

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