"اهزموهم من فضلكم" .. كريم بنزيما يبعث رسالة مهمة إلى فريقه القديم!

النجم الفرنسي يحن إلى البيت القديم

حرص كريم بنزيما، مهاجم الاتحاد السعودي، على دعم لاعبي فريقه الأسبق أولمبيك ليون، قبل مواجهته المرتقبة أمام باريس سان جيرمان.

ويصطدم أولمبيك ليون بباريس سان جيرمان، اليوم السبت على ملعب بيار موروا في نهائي كأس فرنسا.

ونشر فريق ليون عبر حسابه الرسمي على "X" (تويتر سابقًا) رسالة من المهاجم الفرنسي للاعبي ليون، وقال بنزيما: "حسنًا يا شباب، إنه اليوم المنتظر. اليوم وليس غدًا، هناك الكثير من القوة والطموح والشجاعة من فضلكم.. اهزموهم".

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ويعتبر بنزيما ابنًا من أبناء فريق ليون، حيث تخرج في أكاديمية النادي الفرنسي وظهر مع الفريق الأول في 2004، ولعب لصفوفه 5 مواسم تألق خلالها في الدوري الفرنسي لينتقل بعد ذلك إلى ريال مدريد ومن ثم إلى الاتحاد السعودي.

ويسعى باريس لتعزيز تربعه على قائمة الأكثر تتويجًا بلقب كأس فرنسا برصيد 14 مرة واستعادة اللقب الغائب منذ 3 أعوام، حيث توج به نانت وتولوز في الموسمين الماضيين.

في المقابل، ليون الذي أنهى مشواره في الدوري الفرنسي محتلًا المركز السادس وضمن مقعدًا في البطولات الأوروبية، يتطلع للتتويج بكأس فرنسا للمرة السادسة في تاريخه والعودة مجددًا لمنصات التتويج بعد غياب طويل منذ 2012.