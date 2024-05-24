النور يسطع في الموسم المظلم .. الاتحاد ينتزع بطولة من الهلال وأنمار الحائلي يحتفل!

الحائلي يحتفل بإنجاز الاتحاد وحرمان الهلال من البطولة..

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احتفل نادي الاتحاد، اليوم (الجمعة)، بانتزاع لقب الدوري الممتاز للناشئين تحت 17 عامًا، بعد منافسة شرسة مع الهلال والأهلي، والتي امتدت حتى الجولة الأخيرة.

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وحسم الاتحاد تتويجه بلقب الدوري الممتاز للناشئين، قبل جولة على نهاية الموسم، بعد فوزه على التعاون بنتيجة (2-1)، على ملعب الاتحاد في جدة، ضمن الجولة 33 من المسابقة، ليرفع رصيده إلى 74 نقطة، في صدارة الترتيب، مبتعدًا بفارق 3 نقاط عن الهلال الوصيف بـ71 نقطة، بعد تعادله مع الأهلي بنتيجة (4-4)، فيما جاء الأهلي في المركز الثالث بـ69 نقطة.

ونشر أنمار الحائلي، رئيس مؤسسة الاتحاد غير الربحية، تغريدة عبر منصة (إكس)، تويتر سابقًا، قال فيها "سعادتي كبيرة بفوز فريق الناشئين ببطولة الدوري التي جاءت ترجمةً للجهود الكبيرة التي بُذلت طيلة الأعوام الماضية نظراً للاهتمام بالقاعدة وتطويرها، وكان من ثمارها اختتام هذه البطولة بعد بطولات الأعوام الخمسة الماضية في جميع الفئات ووجود عناصر مميّزة مثل طلال حاجي وفرحة الشمراني وزملائهم اللاعبين لتمثل الفريق الأول وتقدم مستويات ممتازة.

وحقيقة للكابتن القدير حمزة إدريس والكابتن علي فلاتي وفريق عملهم الدور الفعال فيما تحقق، بعد أن وضعنا فيهم كإدارة الثقة لقيادة مشروع إعادة بناء قطاع الفئات السنية واعادته لتقديم المواهب وحصد البطولات بعد غياب طويلة عن بطولة دوري الناشئين ألف مبروك لأخواني اللاعبين ولجماهيرنا الغالية".

وعوّض ناشئو الاتحاد، الموسم المظلم الذي مُني به الفريق الأول لكرة القدم، في 2023-2024، بعدما خرج خالي الوفاض من كافة البطولات، حيث يحتل المركز الخامس في ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 54 نقطة، كما خسر نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي، ونصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وربع نهائي دوري أبطال آسيا، فضلًا عن الدور الثاني في كأس العالم للأندية.

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ولاقى مجلس إدارة الاتحاد، هجومًا كبيرًا من جماهير العميد، في ظل ترقب النادي لإقامة انتخابات الجمعية العمومية لترشيح المجلس الجديد، فيما أعلن لؤي ناظر عن قراره بالترشح لرئاسة الاتحاد، وسط دعم من أنمار الحائلي.

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