أخبار الاتحاد اليوم | طبيعة إصابة نجولو كانتي .. واقتراب عودة نجم الفريق للملاعب

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم الخميس 3 أكتوبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم الأربعاء 3 أكتوبر 2024.

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"إضافة قوية لكتيبة لوران بلان" .. فيديو جديد يؤكد اقتراب عودة نجم الاتحاد إلى الملاعب

يبدو أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي، بات قريبًا جدًا من استعادة أحد نجومه "المصابين"، خلال الفترة القليلة القادمة. "اقرأ التفاصيل"

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غياب ثنائي الاتحاد "الأجنبي" أمام الأخدود .. وعودة اللاعب المصاب!

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، ضربة قوية قبل مواجهة الأخدود، مساء غدٍ الخميس، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين. "اقرأ التفاصيل"

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أضافت "الترامادول" .. لجنة المنشطات تستهدف زيادة العينات في دوري روشن!

تستهدف لجنة الرقابة على المنشطات زيادة عدد العيانات التي ستقوم بفحصها من جانب الرياضيين في جميع المسابقات والرياضات بما فيها دوري روشن السعودي خلال الموسم الحالي 2024-25. "اقرأ التفاصيل"

بسبب هدفه في مرمى الهلال .. والد لاعب الاتحاد يمنحه "بَكرة هجن" هدية!

حصل أحد نجوم نادي الاتحاد المعارين خلال الموسم الحالي، على جائزة خاصة من والده، بسبب إحرازه لهدف في مرمى الهلال! "اقرأ التفاصيل"

الاتحاد يكشف عن طبيعة إصابة نجولو كانتي

كشف الاتحاد عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي عن إصابة كانتي في العضلة اليمنى خلال تدريبات الفريق التي أقيمت الثلاثاء.

وأضاف الاتحاد أن إصابة كانتي بسيطة، ولكنه سيغيب عن مباراة الأخدود المقبلة، وسيتم تحديد موعد عودته إلى التدريبات مع الفريق، بناءً على استجابته لبرنامج التأهيل الذي وضعه الفريق الطبي بالنادي.