أخبار الاتحاد اليوم | سر فشل رحيل نجولو كانتي إلى أتلتيكو مدريد .. وجوتا يتحدث عن دوري روشن السعودي!

نُقدم لكم أبرز أخبار نادي الاتحاد اليوم السبت 14 سبتمبر 2024م

ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي الاتحاد السعودي، اليوم السبت 14 سبتمبر 2024م، وما يدور حول الفريق.

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"هذا الأمر من الشيطان" .. نايف هزازي يصحح موقفه أمام الجمهور بشأن رسالته لفهد المولد

خرج نايف هزازي، لاعب الاتحاد ومنتخب السعودية السابق، لتفسير موقفه من الصورة التي نشرها لزميله السابق في الاتحاد ولاعب الشباب الحالي فهد المولد، وتسببت في جدل كبير. "اقرأ التفاصيل"

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كانتي تنازل عن راتبه للرحيل ولكن! .. كواليس فشل مفاوضات أتلتيكو مدريد مع نجم الاتحاد

كشفت تقارير صحفية، عن كواليس مفاوضات نادي أتلتيكو مدريد في الميركاتو الصيفي المنصرم مع لاعبين من أعمدة منتخب فرنسا، لتدعيم خط وسط الروخيبلانكوس. "اقرأ التفاصيل"

"يحولون أقل معلق إلى محمد عبده" .. اتفاق بين 3 معلقين على أفضل جمهور بالدوري السعودي

اتفق عدد من أهم المعلقين على مباريات الدوري السعودي للمحترفين، على أن جمهور الاتحاد هو الأفضل بين جميع الفرق. "اقرأ التفاصيل"

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جوتا: لست نادمًا على تجربتي بالدوري السعودي .. ونجم الاتحاد نصحني بالرحيل!

كشف جوتا، لاعب رين، أن زميله السابق في الاتحاد الفرنسي نجولو كانتي، ساهم بشكل كبير في انتقاله إلى العملاق الفرنسي. "اقرأ التفاصيل"

"رانج روفر في النفايات وصرف رواتب للاعب مسجون" .. صندوق الاستثمارات يكشف مفاجآت عن أنديته الأربعة!

كشف أحد مسؤولي صندوق الاستثمارات العامة، عن كواليس مثيرة بشأن الاستحواذ على الأندية الأربعة (الهلال، النصر، الاتحاد، الأهلي)، وفق قرار وزارة الرياضة. "اقرأ التفاصيل"

ما القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والوحدة في دوري روشن السعودي 2024-2025؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

مباراة هامة لحساب الجولة الثالثة في دوري روشن السعودي ستجمع كلًا من الاتحاد والوحدة وذلك على ملعب "الجوهرة المشعة". "اقرأ التفاصيل"