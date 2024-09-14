"رانج روفر في النفايات وصرف رواتب للاعب مسجون" .. صندوق الاستثمارات يكشف مفاجآت عن أنديته الأربعة!

مفاجآت كثيرة يكشف عنها صندوق الاستثمارات العامة..

كشف أحد مسؤولي صندوق الاستثمارات العامة، عن كواليس مثيرة بشأن الاستحواذ على الأندية الأربعة (الهلال، النصر، الاتحاد، الأهلي)، وفق قرار وزارة الرياضة.

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وفي يونيو 2023، أعلن سمو وزير الرياضة، الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، عن استحوذ صندوق الاستثمارات العامة، على الرباعي الكبار، وتحويلها إلى شركات يملكها الصندوق، حيث تم نقل الملكية بنسبة 75%، ضمن مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية، الذي أطلقه سمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس الوزراء، من أجل تحفيز القطاع الخاص وتمكينه للمساهمة في تنمية القطاع الرياضي.

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وتحدث مشاري الإبراهيم، مدير قطاعات الترفيه والسياحة والرياضة والتعليم، في إدارة استثمارات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في صندوق الاستثمارات العامة، عن مفاجآت مدوية، بشأن ما وجده الصندوق في الأندية الأربعة، بعد الاستحواذ عليها، قائلًا "أحد الأندية كان فيه مكب نفايات، وعندما قمنا بإزالته، وجدنا سيارة (رانج روفر)، ولم ندرِ ما هو المبرر لذلك الفعل، هل يتعلق بإتلاف الأصول، أم هو شيء محاسبي؟".

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وأضاف الإبراهيم، في حوار عبر بودكاست "سقراط"، "وجدنا رئيس نادٍ سابق، يمتلك سبعة مساعدين بمسمى سكرتير، ولاعب لأحد الأندية مسجون، ومازال يُصرف له راتب بحكم عقده".

يذكر أن قرار وزارة الرياضة، قد كشف عن امتلاك الجمعيات العمومية في الأندية لنسبة 25%، من أصول الأندية، فيما يمتلك صندوق الاستثمارات العامة نسبة 75%، فيما ذهبت ملكية أندية أخرى إلى شركات كبرى بنسبة 100%، حيث امتلكت شركة أرامكو السعودية، نادي القادسية، وتم نقل نادي الدرعية إلى هيئة تطوير بوابة الدرعية، ونادي العلا إلى الهيئة الملكية للعلا، ونادي الصقور إلى شركة نيوم السعودية، ليتحول اسمه بعد ذلك إلى نادي نيوم.