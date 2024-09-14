جوتا: لست نادمًا على تجربتي بالدوري السعودي .. ونجم الاتحاد نصحني بالرحيل!

اللاعب البرتغالي يعود سريعًا إلى أوروبا

كشف جوتا، لاعب رين، أن زميله السابق في الاتحاد الفرنسي نجولو كانتي، ساهم بشكل كبير في انتقاله إلى العملاق الفرنسي.

وانتقل الجناح البرتغالي جوتا (25 عامًا)، إلى رين خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية بعقد مدته 3 سنوات، ليعود إلى أوروبا بعد موسم وحيد قضاه في الدوري السعودي.

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وقال جوتا في مؤتمر تقديمه لجماهير رين: "عوامل كثيرة ساهمت في انتقالي إلى رين، أولًا وقبل كل شيء، أعتقد أن كل لاعب يريد الظهور في الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا، وثانيًا، مشروع النادي في حد ذاته".

وأضاف: "أعتقد أن رين نادٍ رائع يجب تحسينه. هناك الكثير من المواهب والأجواء والمرافق جيدة. تحدثت مع نجولو كانتي الذي لعب من قبل في الدوري الفرنسي وأشاد بالنادي كثيرًا ونصحني بقبول العرض".

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ولم تكن تجربة جوتا موفقة مع الاتحاد، حيث سجل 5 أهداف وقدم تمريرة حاسمة واحدة في 25 مباراة لعبها بمختلف المسابقات.

ورغم ذلك قال جوتا: "لست نادمًا على الإطلاق على تجربتي في السعودية العام الماضي. أنا فخور بالقرارات التي اتخذتها لأنها جعلت مني الشخص الذي أنا عليه اليوم، وربما لم أكن لأكون هنا لو اتخذت قرارًا مختلفًا".

وتنتظر جماهير رين أول ظهور لجوتا بقميص الفريق على ملعب روازهون بارك عندما يستضيف الفريق نظيره مونبيلييه، غدًا الأحد ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الفرنسي.