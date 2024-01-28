أخبار الاتحاد اليوم | نجم العميد يهدد بأزمة جديدة وعقوبات وصفعة من الشباب

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم الأحد الموافق الـ28 من يناير 2024م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي الاتحاد السعودي، اليوم الأحد الموافق الـ28 من يناير 2024م، وما يدور حول الفريق.

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صاحب الـ9 أهداف في الدوري الإيطالي .. يوفنتوس ونجمه يردان على عرض الاتحاد

يُحاول الاتحاد جاهدًا دعم صفوفه قبل غلق سوق الانتقالات الشتوي في نهاية يناير الجاري، وقد قدم عرضًا رسميًا بالفعل ليوفنتوس بهدف الحصول على لاعبه المعار إلى فروسينوني هذا الموسم. (طالع التفاصيل)

أزمة وعقوبات منتظرة .. كابوس نجم الاتحاد يهدد استقرار العميد!

أربعة أيام فقط أمام نادي الاتحاد السعودي لحل الأزمة التي طرأت عليه بشكل مفاجئ وإلا سيجد عقوبات الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في انتظاره. (طالع التفاصيل)

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الشباب يُحطم مُخطط الاتحاد والنصر لخطف نجومه!

نجحت إدارة نادي الشباب برئاسة محمد المنجم، في التصدي لمحاولات ناديي الاتحاد والنصر، من أجل خطف نجومه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية. (طالع التفاصيل)

صفقة الشتاء.. صراع سعودي شرس على نجم منتخب المغرب

دخل الدولي المغربي عز الدين أوناحي لاعب مارسيليا الفرنسي، قائمة ترشيحات الأندية السعودية لضمه خلال شهر يناير الجاري. (طالع التفاصيل)

رومارينيو يرفض عرضًا داخل السعودية.. وينتظر رد الاتحاد على رغبته

فتحت إدارة نادي التعاون برئاسة أحمد الرشود، خطوط اتصالات مع أكثر من لاعب خلال الأيام الأخيرة من فترة الانتقالات الشتوية الجارية، لتعويض غياب الإسباني ألفارو ميدران المنتقل لصفوف نادي الاتفاق. (طالع التفاصيل)

"سيتحول لمفرخة" .. وليد الفراج يثير الجدل حول مستقبل الاتحاد

علق الإعلامي وليد الفراج، على الإستراتيجية التي ينوي دومينجوس أوليفيرا الرئيس التنفيذي لنادي الاتحاد، انتهاجها خلال الفترة المقبلة في طريقة عمل النادي وتعامله مع الصفقات. (طالع التفاصيل)

"بعد عرض الـ122 مليون ريال" .. أول رد رسمي من نجم يوفنتوس على الانتقال إلى الاتحاد

رد مارتن جواستاديسينو، وكيل أعمال النجم الأرجنتيني ماتياس سولي، جناح نادي يوفنتوس الإيطالي المعار إلى فروزينوني، على "عرض" الاتحاد السعودي؛ لضمه بشكل رسمي، في الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2024". (طالع التفاصيل)

"3 عروض" .. وكيل رومارينيو يعلن قرار الاتحاد رسميًا

كشف ليوناردو أوليفيرا، وكيل أعمال المهاجم البرازيلي رومارينيو، عن آخر تطورات مستقبل اللاعب، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي. (طالع التفاصيل)

"نحبه كثيرًا ولكن" .. تصريحات سيميوني تُسعد الاتحاد بشأن أنخيل كوريا

علق المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني؛ المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد الإسباني، على إمكانية انتقال النجم أنخيل إلى صفوف نادي الاتحاد، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية. (طالع التفاصيل)

تين هاج عن ضم بنزيما: لقد نظرنا في الأمر!

أكد إريك تين هاج المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد أن فريقه قد فكر في ضم مهاجم خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية بالفعل. (طالع التفاصيل)

"انظروا لنيوكاسل وكفى هدرًا للأموال!" .. رئيس الاتحاد الأوروبي يحذر مسؤولي السعودية

رغم اعتراف أليكساندر تشيفيرين؛ رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، أن تحركات دوري روشن السعودي صعبت من بعض مهامه رفقة أندية القارة العجوز إلا أنه لا يزال مصرًا على نبرة التكبر تجاه النهضة السعودية. (طالع التفاصيل)

شبه نفس بزعيم كوريا الشمالية .. تشيفيرين يرد على جدل السعودية ومونديال الأندية!

حذر أليكساندر تشيفيرين؛ رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، من قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشأن زيادة عدد أندية كأس العالم للأندية، مؤكدًا أنه رغم ذلك لا جدوى من محاولات أندية مختلف القارات، في ظل ثقته من سيطرة أندية القارة العجوز على اللقب العالمي. (طالع التفاصيل)

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