"نحبه كثيرًا ولكن" .. تصريحات سيميوني تُسعد الاتحاد بشأن أنخيل كوريا

تعرف على ما قاله سيميوني بشأن صفقة كوريا

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علق المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني؛ المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد الإسباني، على إمكانية انتقال النجم أنخيل إلى صفوف نادي الاتحاد، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

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نادي الاتحاد تقدم بعرض قيمته 20 مليون يورو، من أجل الحصول على خدمات كوريا من أتلتيكو مدريد، لتدعيم هجوم العميد خلال الوقت الحالي.

وقال سيميوني خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي عقب لقاء إشبيلية بكأس ملك إسبانيا: "نحن نحبه كثيرًا، لأنه يجعل نفسه محبوبًا، وتحدثت معه منذ بضعة أيام، وأي شيء يقرره سندعمه في قراره".

المدرب الأرجنتيني أضاف: "أي قرار سيتخذه كوريا سندعمه في قراره، وإذا بقي سنطلب منه ما سيفعله، لأننا نعلم أنه قادر على العطاء".

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وتابع سيميوني: "من الصعب أيضًا أن تضع تتقبل القاعدة وتدخل كبديل بشكل دائم، ولكن خلف لاعب كرة القدم هناك شخص آخر يعتقد أنك تستحق وضعًا آخر".

واختتم دييجو تصريحاته قائلًا: "أتمنى أن يبقى كوريا لأنه يمنحنا دائمًا أفضلية في الجودة، ولكنه سيقرر ما هو الأفضل له ونحن سنتقبله".

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