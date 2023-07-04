أخبار الاتحاد اليوم | نجم الأهلي يقترب .. وتعطل الصفقة المنتظرة

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم الثلاثاء الموافق الرابع من يوليو 2023م

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي، اليوم الثلاثاء "الموافق الرابع من يوليو 2023م"، وما يدور حول الفريق.

الاتحاد يزعج الهلال .. عرض ضخم لضم نجم الأهلي وشرط وحيد لإتمام الصفقة!

يعمل مجلس إدارة نادي الاتحاد السعودي، على حسم صفقة دفاعية كبرى، خلال الميركاتو الصيفي الحالي؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2023-2024 (طالع التفاصيل).

دهاء الاتحاد .. الانسحاب من هذه الصفقة مؤقتًا!

قرر مسؤولو نادي الاتحاد السعودي، "الانسحاب" من إحدى الصفقات الهامة، خلال الميركاتو الصيفي الحالي؛ وذلك بشكل مؤقت (طالع التفاصيل).

"المغامرة بدأت" .. جوتا يبعث برسالة "حماسية" لجمهور الاتحاد قبل قدومه لجدة

يبدو أن حماس البرتغالي جوتا فيليبي؛ جناح أيسر نادي الاتحاد السعودي الجديد، على أشده، لمقابلة جمهور العميد، بعدما أعلن رسميًا انضمامه له أمس الإثنين (طالع التفاصيل).

مشاغب الهلال ومقاتل الاتحاد وثنائي الأهلي .. 8 نجوم رحيلهم يعني الندم!

لا يعلم أحد أيهم ستطوله ثورة الصفقات الصيفية في دوري روشن السعودي، لكن مؤكد أنها ستطيح بالكثيرين من فرقهم (طالع التفاصيل).

"كي يحكم العالم" .. الاتحاد يعلن ضم جوتا رسميًا

أعلن نادي الاتحاد، عن ثالث صفقاته الرسمية، خلال الميركاتو الصيفي الحالي، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2023-2024 (طالع التفاصيل).

رسالة قاسية للجمهور السعودي .. "أنتم بخلاء ولا يحق لكم المطالبة بصفقات عالمية!"

طمع جماهير الرباعي الكبير في السعودية؛ الهلال، الاتحاد، النصر والأهلي، في المزيد من اللاعبين العالميين، أغضب البعض، متهمًا الجماهير بالبخل وعدم دعم الأندية (طالع التفاصيل).