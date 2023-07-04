رسالة قاسية للجمهور السعودي .. "أنتم بخلاء ولا يحق لكم المطالبة بصفقات عالمية!"

7 صفقات عالمية ضمها الهلال، الاتحاد، النصر والأهلي في الصيف الجاري حتى وقتنا هذا، والجمهور يطالب بالمزيد، وهو ما لم يعجب البعض

طمع جماهير الرباعي الكبير في السعودية؛ الهلال، الاتحاد، النصر والأهلي، في المزيد من اللاعبين العالميين، أغضب البعض، متهمًا الجماهير بالبخل وعدم دعم الأندية.

خلال الميركاتو الصيفي الجاري وحتى الآن، انضمت عدد من اللاعبين العالميين للأندية السعودية منهم كريم بنزيما ونجولو كانتي وجوتا فيليبي للاتحاد، مارسيلو بروزوفيتش للنصر، إدوارد ميندي للهلال، وخاليدو كوليبالي وروبن نيفيش للهلال.

وفي هذا الشأن، استنكر الإعلامي الرياضي سعود الصرامي تعامل الجماهير مع هذا الملف، الذي قال، خلال تصريحاته لـ"بودكاست مطرقة": "وزارة الرياضة مشكورة جعلت من المشاركة في الجمعيات العمومية من أربع مجموعات؛ الذهبية 100 ألف، الفضية 50 ألف، البرونزية 10 آلاف، والأساسية 100 ريال فقط، أو 115 ريال بالضريبة.

"كنا نتوقع أن يكون هناك مليون هلالي ومثلهم من النصر والاتحاد والأهلي، لو شارك من كل نادٍ مليون مشجع، سيتوفر 100 مليون ريال لخزينة ناديه، لكن الحقيقة ووفقًا للأرقام الرسمية، لم يشارك إلا 126 أو 400 أو 256 أو 155 وما شابه من أرقام!".

وأضاف: "المشجعون يرددون نريد ندعم أنديتنا، لكن الرسوم عالية، وأنا أقول لهم هي 100 ريال فقط، إذا أردت في المشاركة في صناعة القرار في ناديك، لشاركت!، لكن لم يشارك إلا أعداد بسيطة، ثم يأتي الجمهور ويطالب بصفقات عالمية، كيف وأنت بخلت بـ100 ريال على ناديك؟!".