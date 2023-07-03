"كي يحكم العالم" .. الاتحاد يعلن ضم جوتا رسميًا

أعلن نادي الاتحاد، عن ثالث صفقاته الرسمية، خلال الميركاتو الصيفي الحالي، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2023-2024.

الاتحاد كان قد تعاقد في الأيام الماضية، مع المهاجم الفرنسي الكبير كريم بنزيما، قادمًا من صفوف ريال مدريد الإسباني، بالإضافة إلى مواطنه نجولو كانتي، متوسط ميدان نادي تشيلسي الإنجليزي.

وكشف الاتحاد عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، مساء اليوم الإثنين، عن حصوله على توقيع النجم البرتغالي جواو فيليبي "جوتا"، جناح نادي سلتيك الاسكتلندي.

ونشر العميد، مقطع فيديو مشوق للإعلان عن صفقة جوتا؛ تحت عنوان: "الاختيار المناسب في المكان المناسب".

ومن ناحيته.. ظهر البرتغالي نونو سانتو في مقطع الفيديو؛ وهو يؤكد على أن الهدف من صفقة النجم البرتغالي؛ هو أن يحكم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، العالم.

جدير بالذكر أن جوتا البالغ من العمر 24 سنة، يلعب في صفوف سلتيك منذ عام 2021؛ حيث سجل 28 هدفًا وصنع 26 آخرين، خلال 83 مباراة رسمية في مختلف المسابقات.