أخبار الاتحاد اليوم | موقف الشباب من صفقة المعيوف وبديل جاياردو يرفض ملايين المملكة!

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 27 يونيو 2024..
"الهدف رقم 1" .. مدرب آينتراخت فرانكفورت يرد على عرض الاتحاد الضخم
رد المدير الفني الألماني دينو توبمولر، على عرض نادي الاتحاد السعودي "الضخم"؛ للتعاقد معه بشكل رسمي، بداية من الموسم الرياضي القادم 2024-2025.
تطورات مثيرة في مفاوضات انتقال عبدالله المعيوف من الاتحاد إلى الشباب
اتخذ مسؤولو نادي الشباب السعودي، قرارًا حاسمًا، في صفقة التعاقد مع الحارس المخضرم عبدالله المعيوف، من عملاق جدة الاتحاد، خلال صيف العام الحالي.
"نحن لسنا سجنًا!" .. الاتحاد يحصل على الضوء الأخضر للتعاقد مع نجم الدوري الإيطالي
حسم نادي جنوى الإيطالي، "مستقبل" أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم، المستهدف من فريق الاتحاد السعودي، خلال صيف العام الحالي.
الاتحاد يبعد 6 محليين دفعة واحدة .. وزكريا هوساوي يطلب الرحيل
قرر نادي الاتحاد التخلص من 6 نجوم محليين في صفوفه دفعة واحدة، من أجل إعداد قائمة الفريق للموسم القادم 2024-25، حيث اشترط زكريا هوساوي الرحيل بشكل نهائي.
"صلاح ودي بروينه صفقات غير مفيدة" .. نقاش ساخن حول ميركاتو أندية روشن!
دار نقاش ساخن حول صفقات أندية دوري روشن السعودي، وأبرز العناصر التي يُتوقع أن تنتقل إلى المملكة، خلال الميركاتو الصيفي المُقبل.