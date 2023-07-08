أخبار الاتحاد اليوم | مواصلة الاستعداد للموسم القادم .. ومزاحمة الهلال على نجم الفراعنة

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 8 يوليو 2023

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم السبت 8 يوليو 2023 ..

التعاون يرفض التخلي عن نجمه للاتحاد ويقترب من ضم "عدو سانتو"

مازال الاتحاد يُواجه صعوبات بالغة في صفقاته المحلية، حيث باءت محاولاته لضم صالح العمري من أبها بالفشل وكذلك رفض التعاون طلبه التعاقد مع نجم دفاعه حسن كادش. "اقرأ التفاصيل"

صفقة قد تدمر أحلام الهلال نهائيًا .. بول بوجبا في جدة!

يبدو أن النجم الفرنسي الكبير بول بوجبا، بات على أعتاب الانتقال إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، بداية من الموسم الرياضي الجديد 2023-2024. "اقرأ التفاصيل"

بديله نجم الأهلي السابق .. طرابزون سبور يُحدد للهلال والاتحاد سعر تريزيجيه

يبدو أن دوري روشن السعودي سيضم لاعبًا مصريًا جديدًا الموسم القادم، حيث تراجع طرابزون سبور خطوة للخلف ورحب بالتخلي عن جناحه محمود حسن تريزيجيه لكن فقط مقابل السعر المناسب. "اقرأ التفاصيل"

محمد عبد المنعم، لابا كودجو ونجوم في الدوريات العربية يستحقون اللعب في السعودية

أصبح دوري روشن السعودي وجهة لعديد اللاعبين العالميين الناشطين في الدوريات الأوروبية، حيث ضمت أنديته عددًا منهم هذا الصيف مثل كريم بنزيما وروبن نيفيش ونجولو كانتي وإدوارد ميندي ومارسيلو بروزوفيتش. "اقرأ التفاصيل"

الاتحاد ونونو سانتو يُحضرّان لقرار مفاجئ بشأن حمد الله

بعد تعاقد نادي الاتحاد مع النجم الفرنسي كريم بنزيما، هناك الكثير من الأحاديث حول مستقبل النجم المغربي عبد الرزاق حمد الله، سواء بالاستمرار أو الرحيل عن العميد. "اقرأ التفاصيل"

لاعبو الاتحاد الخضوع للفحوصات الطبية

يواصل لاعبو نادي الاتحاد الخضوع للفحوصات الطبية، استعدادًا لبداية معسكر الإعداد للموسم الجديد.

ونشر نادي الاتحاد عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي صورًا للاعبي الاتحاد وهم يواصلون فحوصاتهم الطبية، استعدادًا للمعسكر الإعدادي للموسم الجديد 2023-2024.