التعاون يرفض التخلي عن نجمه للاتحاد ويقترب من ضم "عدو سانتو"

الاتحاد يواجه صعوبات بالغة في صفقاته المحلية

مازال الاتحاد يُواجه صعوبات بالغة في صفقاته المحلية، حيث باءت محاولاته لضم صالح العمري من أبها بالفشل وكذلك رفض التعاون طلبه التعاقد مع نجم دفاعه حسن كادش.

صحيفة الرياضية السعودية كشفت النقاب عن تقدم بطل الدوري السعودي بعرض لضم كادش إلا أنه قوبل بالرفض التام من إدارة سكري القصيم لحاجة الفريق لخدماته.

وأوضحت الصحيفة أن التعاون أغلق الباب في وجه رحيل لاعبه تمامًا ومهما كانت العروض، وذلك لكونه أحد العناصر الأساسية في الفريق.

وأضافت الرياضية أن الاتحاد ورغم ذلك يبدو قريبًا من الموافقة على طلب الفريق الأصفر ضم مدافعه حمدان الشمراني لموسم واحد بالإعارة مع تحمل قيمة رواتبه السنوية المنصوص عليها في عقده مع العميد.

الشمراني قد لا يحمل وصفًا أفضل من أنه "عدو نونو سانتو" المدير الفني للاتحاد، إذ استبعده المدرب تمامًا من خياراته في النصف الثاني من الموسم الماضي وأبقاه على دكة البدلاء رغم شدة الحاجة له بعد غياب جميع القادرين على شغل مركز الظهير الأيسر في الفريق، وقد طلب المدرب صراحة من الإدارة التخلي عنه هذا الصيف ومعه الثنائي عبد الرحمن العبود وعبد العزيز البيشي.