الاتحاد ونونو سانتو يُحضرّان لقرار مفاجئ بشأن حمد الله

هل يتم الاستغناء عن خدمات حمد الله؟

بعد تعاقد نادي الاتحاد مع النجم الفرنسي كريم بنزيما، هناك الكثير من الأحاديث حول مستقبل النجم المغربي عبد الرزاق حمد الله، سواء بالاستمرار أو الرحيل عن العميد.

ونجح الاتحاد في ضم كريم بنزيما نجم ريال مدريد الإسباني السابق، في صفقة انتقال حر خلال صيف 2023، في صفقة تاريخية بالتعاقد مع اللاعب الحائز على جائزة أفضل لاعب في العالم.

وأشارت قنوات "الكاس" القطرية إلى أن إدارة نادي الاتحاد ناقشت مع المدرب البرتغالي نونو سانتو، خول إمكانية رحيل حمد الله بعد نهاية كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال.

وسيحسم نادي الاتحاد مستقبل حمد الله مع المدير الفني للفريق نونو سانتو، خلال الفترة المقبلة، سواء بالإبقاء عليه، أو الاستغناء عن خدماته.

ويقع نادي الاتحاد في المجموعة الأولى ببطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، والتي تضم أيضًا الترجي والصفاقسي من تونس، بالإضافة إلى الشرطة العراقي.