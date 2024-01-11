أخبار الاتحاد اليوم | مفاجأة محمد صلاح ومدرب ريال مدريد السابق يظهر للدفاع بنزيما أمام اتهامات الاتحاديين

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم الخميس الموافق الـ11 من يناير 2024م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL" أبرز أخبار الاتحاد السعودي اليوم الخميس، الموافق الـ11 من يناير 2024م، وما يدور حول الفريق.

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محمد صلاح يتلاعب بـ"أحلام" الهلال والاتحاد بعد العروض السعودية المغرية

منذ الميركاتو الصيفي الماضي، والنجم المصري الكبير محمد صلاح، جناح العملاق الإنجليزي ليفربول، يُعد هدفًا كبيرًا للمملكة العربية السعودية؛ من أجل التوقيع معه. (طالع التفاصيل)

الاتحاد يفاوض نجم الزمالك .. ورومارينيو يكشف خطته بعد قرار الاستغناء عنه

يعمل مسؤولو نادي الاتحاد السعودي، على التعاقد مع أحد نجوم فريق الزمالك المصري، خلال الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2024". (طالع التفاصيل)

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اللاعب بريء .. "كريم بنزيما لن يرحل عن الاتحاد في هذه الحالة فقط!"

تحدث الإسباني بابلو فرانكو، المدير الفني لفريق أمازولو الجنوب إفريقي، عن "أزمات" المهاجم الفرنسي الكبير كريم بنزيما، داخل نادي الاتحاد السعودي. (طالع التفاصيل)

"تضم 5 لاعبين" .. وزارة الرياضة تعطل الصفقة التبادلية الكبرى بين الاتحاد والاتفاق

يترقب الشارع الرياضي السعودي، الإعلان الرسمي عن "الصفقة التبادلية الكبرى" بين ناديي الاتحاد والاتفاق، خلال الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2024". (طالع التفاصيل)

بعد إغراءات العودة إلى أوروبا مجددًا .. كريم بنزيما يحسم موقفه مع الاتحاد!

حسم النجم الفرنسي كريم بنزيما لاعب الاتحاد موقفه من العودة مرة أخرى إلى أوروبا، بعد تلقيه عدة عروض مغرية من أوروبا، من أجل العودة مرة أخرى إلى القارة العجوز. (طالع التفاصيل)

دعمًا للكرة السعودية .. مفاجأة كبرى من صامويل إيتو إلى الاتحاد

يستعد صامويل إيتو؛ أسطورة الكاميرون ورئيس اتحادها الكروي الحالي، لتسطير اسمه من بين المساهمين في تطوير الكرة السعودية خلال الفترة المقبلة، بعد الاتفاقية التي وقعها اليوم الأربعاء في مدينة جدة. (طالع التفاصيل)

الاتحاد يعرقل انتقال لاعبه إلى الهلال .. ويخطط لـ"خطف" ابن النصر

لا حديث داخل نادي الاتحاد السعودي حاليًا، إلا على تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال الميركاتو الشتوي "يناير 2024". (طالع التفاصيل)

الهارب والمغضوب عليه وبوجبا .. نجوم فقدوا مراكزهم في دوري روشن بسبب الصفقات العالمية

نجحت أندية دوري روشن السعودي في إبرام تعاقدات من العيار الثقيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضي 2023، ولكن تلك الصفقات تسببت في فقدان عدد من النجوم لمراكزهم مع فرقهم. (طالع التفاصيل)

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